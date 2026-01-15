Впервые в истории медицинская эвакуация с орбиты: экипаж МКС экстренно эвакуировали из-за болезни астронавта

Капсула SpaceX Dragon вернулась на Землю с четырьмя астронавтами / © NASA

Космическая одиссея экипажа Crew-11 завершилась неожиданно. В 10:41 по киевскому времени капсула с астронавтами приводилась у берегов Сан-Диего.

Об успешном возвращении и причинах эвакуации пишет Space.com.

Кто вернулся

На Землю прибыли:

Майк Финк (NASA);

Зена Кардман (NASA);

Кимия Юи (JAXA, Япония);

Олег Платонов (Роскосмос).

Миссия продолжалась 167 дней вместо запланированных полугода. Для командира экипажа Зены Кардман это был первый полет.

"Как хорошо быть дома!", - сказала она сразу после приводки.

Медицинская тайна

NASA официально не называет имя больного астронавта и диагноз, ссылаясь на конфиденциальность. Известно лишь, что проблема возникла еще в начале января, из-за чего отменили выход в открытый космос.

Администратор NASA Джаред Айзекман заверил, что это была не критическая аварийная ситуация, но оставаться на орбите было невозможно.

"Мы решили вернуть Crew-11 домой раньше, потому что возможности диагностировать и лечить это должным образом нет на Международной космической станции", - пояснил он.

По данным медиков, состояние эвакуированного члена экипажа стабильное.

Станция опустела

После отлета Crew-11 на огромной станции осталось всего три человека: американец Кристофер Уильямс и двое россиян. Они будут работать в таком урезанном составе около месяца, пока в середине февраля не придет следующая смена — Crew-12.

В NASA уверяют, что Уильямс справится с обслуживанием американского сегмента самостоятельно, ведь ему помогают тысячи людей из центров управления на Земле.

Это первая медицинская эвакуация из МКС. Ранее подобное случалось только на советской станции "Салют-7" в 1985 году, когда космонавта Владимира Васютина срочно вернули на Землю из-за инфекции.

