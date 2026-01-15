Впервые в истории: новый американский вертолет выполнил ядерную миссию

Вертолет MH-139 Grey Wolf / © U.S. Air Force

8 января на авиабазе Мальмстром в штате Монтана впервые в истории использовал вертолет MH-139 Grey Wolf для сопровождения колонн с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Defence Blog.

Военно-воздушные силы США сообщили, что это первый оперативный вылет нового вертолета в реальных задачах по обеспечению ядерной безопасности. Во время миссии экипажи 40 вертолетной эскадрильи сопровождали колонны 341 эскадрильи обеспечения безопасности ракетных комплексов, предоставляя воздушное прикрытие и быстрое реагирование для подразделений, перевозящих критически важные грузы.

MH-139 – модернизированный военный вертолет, созданный для замены устаревших UH-1N. Он имеет большую скорость, дальность полета, улучшенную авиацию и системы защиты, что делает его безопасным и маневренным средством для сил быстрого реагирования на стратегических объектах.

По словам ВВС, появление MH-139 позволяет эскадрильям реагировать быстрее на угрозы, патрулировать территорию и сопровождать конвои с особо важными грузами и персоналом на больших расстояниях в сложных погодных условиях.

Первая миссия стала началом масштабной интеграции нового вертолета в повседневные операции по ядерной безопасности, а дальнейшие полеты будут включать обучение, оценку рисков и поддержку всех этапов охраны ракетных комплексов в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте.

Как отметили в ВВС США, MH-139 прошел длительные испытания и сертификацию и теперь начинает поэтапный ввод в эксплуатацию на всех стратегических базах, заменяя старые UH-1N и повышая уровень безопасности ядерных сил страны.

