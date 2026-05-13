Впервые в истории: птичий грипп H5N1 передался от домашнего кота к человеку

Американские ученые подтвердили первый задокументированный случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N1 из-за контакта с больным котом. Причиной инфицирования самого животного стала «модная» диета — сырое мясо и непастеризованное молоко.

Об этом пишет издание IFLScience.

Как произошло заражение

Отчет, опубликованный Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), описывает события, начавшиеся в Лос-Анджелесе. Домашний кот заболел после употребления сырого корма. Симптомы были тяжелыми: проблемы с дыханием, поражение легких, слабость конечностей, нарушение координации и прогрессирующая потеря зрения.

Владельцы обратились в четыре разных ветеринарных клиник, пытаясь спасти любимца, но впоследствии у животного подтвердили H5N1. Этот случай стал частью вспышки в Калифорнии, где заболели 19 кошек, 14 из которых умерли или эутаназированы.

Кто стал «нулевым пациентом» среди людей

Исследователи проверили 139 человек, контактировавших с больными животными. Лишь у одного ветеринарного работника обнаружили антитела к H5N1. Это подтвердило, что вирус перепрыгнул с кота на человека.

Ветеринар не имел контактов с птицами или скотом и не употреблял сырые продукты. Однако при осмотре кота он:

не использовал средства индивидуальной защиты (СИЗ);

проводил реанимационные мероприятия и интубацию (максимальный риск заражения);

принимал анализы крови и слюны.

Интересный факт: пациент даже не знал, что болел. Инфекция прошла совершенно бессимптомно, что указывает на возможное изменение вирусной природы.

Почему вирус становится менее летальным?

Хотя общая летальность H5N1 с 1997 года составляет около 50% (каждый второй случай смертельный), в последнее время статистика изменилась. С февраля 2024 года в США зафиксирован 71 случай заражения людей, и только два из них были летальными. Ученые предполагают, что вирус мог мутировать в менее убийственную форму или человечество уже имеет определенный иммунитет к похожим штаммам гриппа.

Как защитить себя и любимца

Главный путь заражения кошек — через еду. Эксперты отмечают, что сырое мясо и непастеризованное молоко являются главными источниками риска.

«Вирус H5N1 легко деактивируется термической обработкой. Мы настоятельно рекомендуем владельцам отказаться от сырого молока и необработанного мяса в рационе животных», — отмечают авторы отчета.

Напомним, миром распространяется птичий грипп, угрожающий эпидемией. По мнению инфекционистов, инфекция распространяется планетой и вполне может добиться масштабов пандемии. Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N, который уже добрался до всех континентов, кроме Австралии. Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

