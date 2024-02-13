Впервые в истории: Россия объявила в розыск действующего чиновника европейского государства

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Это впервые, когда РФ возбудила уголовное дело против действующего чиновника другого государства.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Медиазона". Они получили доступ к полной базе розыска российского МВД.

Так, российские правоохранительные органы якобы возбудили уголовные дела против ряда европейских чиновников. Среди них – премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Журналисты отметили, что Россия впервые возбудила дело против действующего главы государства.

В ФР "разыскивают" Каю Каллас

Также кремлевские власти разыскивают эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и членов Сейма Латвии. Не обошла база розыска МВД России и Польшу — под розыск попали два польских чиновника и директор Института национальной памяти страны.

Издание пишет, что эти дела связаны со сносом советских памятников. За это Россия внесла в базу МВД и мэров и депутатов городских советов украинских городов Луцк и Ровно.

В общей сложности в российской базе розыска авторы "Медиазоны" обнаружили более 700 иностранцев. Самая многочисленная группа лиц, разыскиваемых МВД РФ, — это граждане Украины, пишут авторы сообщения. В частности, РФ разыскивает трех бывших министров обороны Украины, трех бывших главкомов ВСУ (в том числе и Валерия Залужного), а также бывших депутатов Верховной рады и украинских чиновников.

За найм российские власти разыскивают 396 человек из 36 стран. Среди них — 100 граждан Грузии (вероятно, речь идет о бойцах "Грузинского легиона" ВСУ), 93 граждане Великобритании и 62 белоруса (вероятно, их разыскивают как бойцов полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины).

Напомним, эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Мастер в интервью ТСН.ua сказал, что Россия нападет на НАТО только в том случае, если Альянс не сможет сдержать Москву, или если в РФ сложится впечатление, что страны-члены блока не желают защищаться.

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