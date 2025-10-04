- Дата публикации
Впервые в истории страны: в Японии премьер-министром может стать женщина
Санаэ Такаити может возглавить пост премьер-министра Японии.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала 64-летнюю Санаэ Такаити своим новым лидером. Эта победа открывает ей путь к должности премьер-министра, что сделает ее первой женщиной во главе правительства Японии.
Об этом сообщает BBC News
Ранее премьер-министр Сигера Исиба, который руководил правительством чуть больше года, объявил о своей отставке после серии поражений на выборах. Из-за этих результатов коалиция ЛДП потеряла большинство в обеих палатах парламента, что создало политическую нестабильность и открывает путь для нового лидера партии.
Санаэ Такаити известна своей приверженностью консервативным взглядам и почитанием первой женщины-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, стремясь подражать ее политическому стилю. Она выражает твердую позицию против законов, которые позволяют женщинам сохранять девичью фамилию после брака, и выступает против однополых браков, отстаивая традиционные ценности.
Как протеже покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, Такаити заявила о намерении восстановить его экономическую политику «абэномика», предусматривающую высокие государственные расходы и дешевые кредиты для стимулирования экономики.
Кроме того, она занимает жесткую позицию по вопросам безопасности и планирует пересмотр пацифистской конституции Японии, стремясь усилить обороноспособность страны.
Хотя ее кандидатура, скорее всего, будет поддержана парламентом, это не гарантировано автоматически, как в случае ее предшественников, ведь ЛДП потеряла большинство в обеих палатах и сейчас находится в более слабом политическом положении.
Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Японии Исиба Сигеру заявил, что уходит с поста руководителя правительства.О своем решении он объявил после недель растущего давления относительно его отставки из-за провальных результатов на выборах.