Впервые в истории страны: в Японии премьер-министром может стать женщина

Санаэ Такаити / © Associated Press

Реклама

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала 64-летнюю Санаэ Такаити своим новым лидером. Эта победа открывает ей путь к должности премьер-министра, что сделает ее первой женщиной во главе правительства Японии.

Об этом сообщает BBC News

Ранее премьер-министр Сигера Исиба, который руководил правительством чуть больше года, объявил о своей отставке после серии поражений на выборах. Из-за этих результатов коалиция ЛДП потеряла большинство в обеих палатах парламента, что создало политическую нестабильность и открывает путь для нового лидера партии.

Реклама

Санаэ Такаити известна своей приверженностью консервативным взглядам и почитанием первой женщины-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, стремясь подражать ее политическому стилю. Она выражает твердую позицию против законов, которые позволяют женщинам сохранять девичью фамилию после брака, и выступает против однополых браков, отстаивая традиционные ценности.

Как протеже покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, Такаити заявила о намерении восстановить его экономическую политику «абэномика», предусматривающую высокие государственные расходы и дешевые кредиты для стимулирования экономики.

Кроме того, она занимает жесткую позицию по вопросам безопасности и планирует пересмотр пацифистской конституции Японии, стремясь усилить обороноспособность страны.

Хотя ее кандидатура, скорее всего, будет поддержана парламентом, это не гарантировано автоматически, как в случае ее предшественников, ведь ЛДП потеряла большинство в обеих палатах и сейчас находится в более слабом политическом положении.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Японии Исиба Сигеру заявил, что уходит с поста руководителя правительства.О своем решении он объявил после недель растущего давления относительно его отставки из-за провальных результатов на выборах.