Впервые в истории: в Иерусалиме приостановили службы в Храме Гроба Господня

Храм Гроба Господня

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке главная святыня христианского мира — Храм Гроба Господня в Иерусалиме — остается закрытой уже несколько недель. Впервые в современной истории внутри базилики прекращена литургия во время Великого поста.

Об этом пишет Aleteia.

Угроза для святыни и первые пострадавшие

Решение о закрытии двери Храма было принято еще 28 февраля из-за критического обострения ситуации безопасности в регионе. Доступ к ключевым святым местам Старого города строго ограничен.

Ситуация стала еще более напряженной в понедельник, когда израильская полиция зафиксировала падение обломков (вероятно, перехваченных иранских ракет) непосредственно в Старом городе. По данным The New York Times, Латинский патриархат Иерусалима подтвердил, что один из фрагментов упал всего в сотне метров от Храма Гроба Господня. Сообщается по меньшей мере об одном раненом лице.

Беспрецедентная остановка молитвы

Для христиан всего мира этот Храм есть сердце веры, ведь он объединяет Голгофу и место Воскресения Христа. Традиционно три общины — греческая православная, армянская и римско-католическая — поддерживают здесь непрерывный цикл молитв.

Церковные лидеры Святой Земли подчеркивают: нынешняя ситуация беспрецедентна по своей продолжительности. Даже во время прошлых войн богослужения не прекращались полностью. Во время пандемии доступ богомольцев был ограничен, но духовенство продолжало служить внутри. Сейчас литургический ритм остановлен полностью, что ставит под угрозу празднование Страстной недели и Пасхи.

Позиция Ватикана

На фоне боевых действий Ватикан снова активизировал призывы к предоставлению Иерусалима «особого международного статуса». Представители Святого Престола в ООН подчеркивают, что город имеет универсальное значение для христиан, иудеев и мусульман, а значит, его статус должен стоять над политическими разногласиями.

«Необходимо обеспечить беспрепятственное право на доступ к святым местам и поклонение в них. К сожалению, сегодня христиане испытывают все большую угрозу в Старом городе Иерусалима», — отмечают в Ватикане.

В настоящее время церковные лидеры ведут переговоры с израильскими властями, пытаясь получить разрешение хотя бы на проведение пасхальных богослужений, пусть и при ограниченном доступе верующих.

Напомним, в начале марта иранская баллистическая ракета попала в районе Иерусалима. По данным израильской службы экстренной помощи Magen David Adom, по меньшей мере пять человек получили ранения.