Впервые в истории: в США выпустят банкноты с подписью Трампа

Дональд Трамп на 100 долларах

В США уже этим летом планируют выпустить бумажные деньги с подписью действующего президента Дональда Трампа — впервые в истории страны глава государства подпишет американские банкноты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

Новые купюры выпускают к 250-летию независимости США. В то же время, у них будет еще одна особенность — впервые за последние 165 лет на банкнотах не будет подписи казначея, хотя традиционно они содержали подписи как казначея, так и министра финансов.

Ожидается, что первые 100-долларовые банкноты с подписями Трампа и министра финансов США Скотта Бессента напечатают уже в июне.

В последующие месяцы планируется выпуск других номиналов. В то же время для поступления новых купюр в банковскую систему может потребоваться несколько недель.

Министерство финансов продолжает печатать банкноты с подписями бывшего главы ведомства времен администрации Байдена Джанет Йеллен и сокровищницы Линн Малербы.

Таким образом, Малерба станет последней среди казначеев, чьи подписи размещались на федеральных банкнотах США с 1861 года — времени, когда правительство впервые ввело бумажные деньги.

Действующий министр финансов Скотт Бессент заявил, что выпуск таких купюр символически связан с юбилеем страны и нынешним экономическим курсом.

«Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем выпуск долларовых купюр с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию со дня рождения президента», — сказал он.

В Reuters отмечают, что изменение подписи на банкнотах является частью более широкой тенденции — администрация Трампа и его союзники пытаются увековечить имя президента на различных государственных объектах, программах и символах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности своего участия в президентских выборах в Венесуэле.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран хотел сделать его своим новым верховным лидером, но он отказался.