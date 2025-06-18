Впервые в мире: в Китае провели турнир по боксу среди роботов

Бокс китайских роботов / © LiveScience.com

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В Китае провели первый в мире турнир по боксу роботов. Гуманоиды-соперники соревновались в реалистических поединках. Боевые работы Unitree G1 продемонстрировали способность наносить удары кулаками и ногами. При этом сохраняли равновесие, хотя пока ими руководили люди.

Об этом сообщили в Livescience.

Эти передовые человекоподобные машины сошлись во «Всемирном турнире роботов — Арена механического боя». Его организовала Китайская медиагруппа (CMG) 25 мая в Ханчжоу. Соревнования транслировались по всей стране на государственном научном канале Китая CCTV-10.

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Во время турнира зрители впервые наблюдали за настоящим спаррингом между гуманоидными работами G1 от Unitree. Работы не только наносили удары руками и ногами, но и умело уклонялись от атак, демонстрируя впечатляющий уровень контроля и стабильности.

Боевые стратегии и особенности управления

Четыре команды — черная, розовая, зеленая и красная — приняли участие в соревнованиях. Каждая из них применяла уникальную тактику. Например, зеленую команду возглавлял инженер-электрик Ху Юньцянем (известным как «Хранитель Ядра Энергии»). Она использовала стратегию «постоянного давления, продвижение дюйм за дюймом» для победы над соперниками.

Два гуманоидных робота Unitree G1 сражались в соревнованиях по боксу этого мая. (Изображение: CMG) / © LiveScience.com

На протяжении всего боя команда дистанционно управляла роботом с помощью игрового планшета. Представители Unitree объяснили, что этот метод обеспечивал меньшую задержку (задержку между выдачей команды и ответом на работу) по сравнению с другими режимами управления, такими как голосовое управление с помощью искусственного интеллекта (ШИ) или датчики движения.

В противоположность этому лидер розовой команды Цзяо Тяньци (прозвище «Шелковый ремесленник») применил стратегию «точности мышечной памяти». Она сосредоточена на использовании рефлексов и преобладании противников огромной скоростью атаки.

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Инженерные чудеса и баланс роботов G1

Представители Unitree заявили, что гуманоидный робот G1 способен двигаться по многочисленным осям с высокой точностью. Кроме нанесения ушибов с помощью плечевых суставов, он может размахивать бедрами и коленями, чтобы бить противников ногами. Важной особенностью рук G1 является семь степеней свободы — это больше, чем у других роботов, и столько же, сколько и для человеческой руки. Они включают три возможных вращения плеча и запястья соответственно, а также движение открытия и закрытия локтя.

Гуманоидным работам обычно требуются специальные алгоритмы и датчики, чтобы предотвратить опрокидывание во время выполнения сложных движений. уклонение от атак. В боях работы выдерживали интенсивные периоды физической нагрузки, для чего они были специально спроектированы.

Два гуманоидных робота Unitree G1 сражались в соревнованиях по боксу этого мая. (Изображение: CMG) / © LiveScience.com

Unitree подготовила G1 к балансировке в этих боях посредством обучения с искусственным интеллектом, во время которого оптимальное поведение изучается путем анализа огромных объемов данных. Полученный алгоритм использовался вместе с датчиками баланса в реальном времени, чтобы G1 оставался в вертикальном положении с контролем человека или без него. Для обеспечения стойкости в боевых ситуациях Unitree провела дополнительные раунды тренировок. Во время них работа ударялась с разных углов, заставляя его оставаться в вертикальном положении. Его также снабдили специальными изученными движениями для балансировки. Такими как снижение центра тяжести с помощью ног или размахивание руками для предотвращения падения.

Unitree заявила, что в будущих турнирах планирует использовать работа с более мощной системой управления на основе датчиков движения для большего погружения в бой, что открывает новые перспективы для развития робототехники.

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Два гуманоидных робота Unitree G1 сражались в соревнованиях по боксу этого мая. (Изображение: CMG) / © LiveScience.com

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