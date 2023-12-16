Впервые во время войны Израиль разрешил переход в сектор Газа для ввоза гуманитарной помощи

Впервые во время войны кабинет министров одобрил возобновление израильского перехода в Газу для ввоза помощи.

Об этом пишет The Times of Israel.

Кабинет министров проголосовал за возобновление израильского перехода Керем-Шалом для поступления гуманитарной помощи в Газу впервые после начала войны 7 октября, сообщает канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Это заявление сделано после эскалации давления со стороны администрации президента США Байдена и через несколько часов после того, как советник США по национальной безопасности Джейк Салливан завершил свои последние встречи в Израиле.

Офис Нетаньяху впервые показывает, что Израиль обязался в рамках перемирия, обеспечившего освобождение 105 заложников в прошлом месяце, способствовать въезду 200 грузовиков гуманитарной помощи в Газу в день.

Египетский контрольно-пропускной пункт Рафах, до сих пор единственный открытый для въезда помощи, мог обслуживать всего 100 грузовиков в день, даже после того, как в начале этой недели Израиль начал использовать Керем-Шалом для проверок в дополнение к своему пропускному пункту Ницана., – сообщили в офисе Нетаньяху.

Нынешняя система привела к значительным узким местам в поступлении помощи.

Также читайте Израильская армия по ошибке убила трех бежавших от ХАМАСа заложников

«Чтобы выполнить соглашение, сегодня кабинет министров временно одобрил разгрузку грузовиков на стороне Газа через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом», — говорится в израильском заявлении, в котором употребляются максимально расплывчатые формулировки, чтобы объявить, что он снова открыл Керем-Шалом. помощи. .

Решение кабинета распространяется только на помощь со стороны Египта, а не в ООН, сказал израильский чиновник.

Напомним, ХАМАС продолжает удерживать в Секторе Газа 132 заложника. Речь идет о 113 мужчинах и 19 женщинах.

Читайте также: