Впервые за 20 лет: почему Эрдоган с треском провалился на местных выборах в Турции — WP

В Турции в конце марта прошли местные выборы, которые аналитики называют худшей политической неудачей президента Реджепа Тайипа Эрдогана за два десятилетия.

Партия Эрдогана на выборах 2024 года потерпела категорические поражения по всей стране, особенно в пяти крупнейших городах Турции, в частности в Стамбуле, где Эрдоган лично агитировал за своего кандидата.

Об этом пишет The Washington Post.

Оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) отмечает победу на фоне недовольства избирателей экономическими неурядицами и многолетним правлением Эрдогана. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, ставший центральной фигурой нового поколения оппозиционных политиков, назвал результаты выборов "концом эрозии демократии в Турции и ее возрождением".

Поражение Партии справедливости и развития (AKP) во многом обусловлено гневом избирателей из-за высокой инфляции и падения курса лиры. Несмотря на назначение новой экономической команды и повышение ставок Центробанком, инфляция в стране по-прежнему держится на уровне около 70%. Разочарование стагнацией после длительного правления партии Эрдогана также подтолкнуло часть избирателей к другим политическим силам.

Однако ключевым фактором успеха оппозиции стало изменение стратегии CHP. Долгое время партия считалась слишком элитарной и догматической. Но новое поколение лидеров во главе с Имамоглу начало строить более широкие коалиции, привлекая, в частности, этнических курдов.

Несмотря на неравные условия, выборы в Турции показали, что электоральный процесс все еще имеет значение, пишет WP. Вопреки мыслям о непреклонности власти Эрдогана, недовольные избиратели использовали свои бюллетени, чтобы выразить несогласие с таким статус-кво. Это создает новые вызовы президенту, которому придется возобновлять альянсы для сохранения большинства на выборах 2028 года.

В то же время, перед оппозицией открываются новые перспективы. Успех Имамоглу связывают с тремя факторами, которые дают уроки демократическим силам в других странах. Во-первых, важна харизматическая фигура во главе движения. Во-вторых, необходима широкая коалиция, выходящая за привычные электоральные группы. И в-третьих, репутация эффективного управленца, способного решать проблемы избирателей, решающая.

Победа в Стамбуле особенно знаковая, ведь именно с поста мэра этого города началось политическое восхождение Эрдогана. Теперь его наследие под угрозой, а оппозиция получила мощный импульс. Имамоглу уже сравнивают с другими либеральными мерами Европы, противостоящими нелиберальным режимам в своих странах.

Впереди у Турции четыре года без больших выборов. Это время Эрдоган, по всей видимости, посвятит восстановлению своего блока и подготовке к избирательной гонке 2028 года, которая может стать для него последним шансом сохранить власть, считает издание WP. Однако результаты местных выборов 2024 г. показали: даже в условиях нелиберальной демократии общественные настроения могут резко меняться, а избиратели готовы голосовать за альтернативу статус-кво.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Исторические изменения в Турции! Эрдоган с треском провалился на местных выборах!

Напомним, в воскресенье, 31 марта, местные выборы в Турции сопровождались вспышкой насилия. Во время столкновений с применением ножей и даже огнестрельного оружия на избирательных участках в стране погибли три человека, десятки получили ранения и госпитализированы.

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