Впервые за 22 года Греция начнет разведку газовых залежей, чтобы избавиться от энергетической зависимости

Впервые за 22 года Греция начнет разведку газовых залежей, чтобы избавиться от энергетической зависимости

Вторжение России в Украину обнаружило "структурную энергетическую слабость Европы", говорят в правительстве Греции.

Впервые за последние 22 года Греция приступит к разведке газовых залежей, чтобы освободиться от энергетической зависимости.

Об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Protagon.

По его словам, Греция ускоряет разведку углеводородов, ведь у страны могут быть значительные запасы газа.

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"Если у нас есть полезные объемы (газа – Ред.), мы заменим импорт национальным богатством… Но мы должны точно знать, есть ли запасы газа, которые экономически выгодны", – сказал премьер.

Он отметил, что разведку газовых залежей завершат до конца следующего года.

Также премьер-министр Греции добавил, что вторжение России в Украину обнаружило "структурную энергетическую слабость Европы", имеющую последствия для всех граждан Евросоюза.

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