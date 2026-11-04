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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Впервые за 94 года: демократы сенсационно разгромили республиканцев в их ключевых штатах

Демократическая партия США получила большинство в Сенате, выбив республиканцев из их традиционных штатов-оплотов, в частности Техаса и Канзаса

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Конгресс США

Конгресс США / © Associated Press

Демократическая партия США окончательно закрепила контроль над Сенатом благодаря сенсационной победе в штате Айова. Этот успех стал очередным в серии побед в традиционных цитаделях Республиканской партии, таких как Канзас, Техас и Южная Каролина, что позволило демократам дополнительно получить шесть кресел в верхней палате парламента.

Об этом пишет Reuters.

Демократическая партия имеет настолько значительное преимущество, что может потерять оба места, которые она защищает в Мичигане и Миннесоте, и все равно сохранит гарантированное большинство в Сенате.

Исторический перелом в Техасе

В штате Техас, где демократы не выигрывали должности штатного уровня более 30 лет, произошел главный сенсационный прорыв. 37-летний бывший учитель Джеймс Таларико от Демократической партии уверенно победил генерального прокурора штата Кена Пакстона — убежденного консерватора и личного фаворита Дональда Трампа.

По прогнозам ведущих медиа (CNN, CBS News, NBC News), победа Таларико стала одной из самых больших неожиданностей нынешней избирательной кампании, ведь еще в 2024 году Трамп выиграл Техас с преимуществом почти в 14 процентных пунктов.

Сокрушительный удар по ставленникам Трампа

Поражение республиканцев зафиксировано и в других ключевых регионах:

  • Южная Каролина: Демократка Энни Эндрюс нанесла поражение действующей республиканцы Дарлин Грэм. Последнюю Дональд Трамп лично поддержал как преемницу ее покойного брата, сенатора Линдси Грэма, ушедшего из жизни в этом году.

  • Огайо: Демократ Шеррод Браун вернул себе кресло в Сенате, которое еще два года назад занимал нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Масштаб разгрома подчеркивают цифры: всего два года назад Дональд Трамп победил в Южной Каролине с отрывом в 18 процентных пунктов, а в Канзасе — в 16 процентных пунктов. Нынешние результаты свидетельствуют о глобальном сдвиге в политических настроениях американских избирателей.

Ранее мы писали о том, что выборы в Палату представителей США: демократы впереди, судьба большинства еще не решена. По данным Decision Desk HQ, демократы завоевали 149 мест, республиканцы — 96, а для большинства нужно 218.

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