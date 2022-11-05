Впервые за более 2 лет: спутник зафиксировал поезд Северной Кореи, въезжающий в Россию

Поезд пересек границу на фоне информации о продаже боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

Спутниковые снимки зафиксировали поезд из Северной Кореи, въезжающий в Россию 4 ноября. Это впервые за несколько лет на этом маршруте наблюдают движение.

Это заметил сайт 38 North, а детали пишет Bloomberg.

Движение заметили на едином наземном сообщении между двумя странами днем 4 ноября. Это сообщение не работало с февраля 2020 года, ведь КНДР закрыла его из-за пандемии коронавируса.

Сайт 38 North пишет, что по снимкам невозможно определить назначение поезда. В сентябре Северная Корея и Россия договорились возобновить железнодорожное сообщение. Однако последний анализ 38 North появился через несколько дней после того, как США обвинили Северную Корею в тайных поставках России артиллерийских снарядов для использования во время вторжения в Украину.

По словам экспертов, поезд состоял из трех закрытых вагонов. Его сначала зафиксировали на корейской стороне границы, а через несколько часов – на путях российской станции "Хасан".

Что заявляли в США

США 2 ноября обвинили Северную Корею в тайном снабжении России артиллерийских снарядов для войны в Украине и сокрытии того, куда они транспортируются.

По данным разведки, Северная Корея пытается скрыть поставки, создавая впечатление, будто боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

Официальные чиновники США заявили, что будут работать над разоблачением и противодействием поставок в Россию из Ирана и Северной Кореи и будут нацелены на сети, разрешающие эти поставки. И все же они ясно не объяснили, как именно планируют это сделать.

КНДР поддерживают Россию

Северная Корея была одной из пяти стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей Москву за ее вторжение в Украину. В июле Северная Корея стала третьей страной, признавшей "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами после так называемых "референдумов".

Также сообщалось, что Пхеньян выразил готовность послать работников в Донецк и Луганск для помощи в восстановлении территорий после войны.

Кремль стал покупать оружие у КНДР

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