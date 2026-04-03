Впервые за более чем 50 лет люди покинули околоземную орбиту во время полета к Луне: фото

Земля выглядит сквозь окно капсулы космического корабля "Орион", / © NASA

Реклама

Впервые за более чем 50 лет астронавты NASA, участвующие в миссии Artemis II, покинули околоземную орбиту. С каждой минутой космический корабль «Орион» удаляется от Земли, чтобы облететь вокруг Луны и вернуться на родную планету через 10 дней после старта.

Об этом сообщается на сайте NASA.

В ночь на 3 апреля (по Киевскому времени) состоялся запуск двигателя сервисного модуля космического корабля, который выполнил маневр транслунной инжекции (TLI) за 5 минут 55 секунд, чтобы выйти за пределы околоземной орбиты — впервые со времен миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Реклама

Маневр прошел удачно, поэтому «Орион», на котором находится экипаж в составе астронавтов NASA Рида Вайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и астронавта CSA (Канадского космического агентства) Джереми Хансена, получил ускорение, чтобы вырваться с околоземной орбиты и начать выходную траекторию к Луне.

«Орион» впервые работает с экипажем в космосе, и мы собираем критически важные данные и учимся на каждом шагу», — сказала доктор Лори Глейз, исполняющая обязанности заместителя администратора Управления по развитию миссий исследовательских систем в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Как происходит полет миссии Artemis II

Ракета-носитель SLS (Space Launch System) NASA и космический корабль «Орион» стартовали с площадки 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде 1 апреля. Четверо астронавтов отправились в запланированный 10-дневный испытательный полет вокруг Луны.

После выхода в космос «Орион» развернул четыре крыла солнечной батареи, что позволило космическому кораблю получать энергию от Солнца. Экипаж и инженеры на Земле немедленно начали переводить космический корабль от запуска к полетным операциям, чтобы начать проверку ключевых систем.

Реклама

Полумесяц Земли виден с камеры солнечной батареи на космическом корабле «Орион» в первый день полета / © NASA

Примерно на 49-й минуте испытательного полета верхняя ступень ракеты SLS сработала, выведя «Орион» на эллиптическую орбиту вокруг Земли. Второе запланированное срабатывание ступени вывело космический корабль на высокую околоземную орбиту, простирающуюся примерно на 74 000 км над Землей, примерно на 24 часа для проверки системы. После этого «Орион» отделился от ступени и полетел самостоятельно.

Затем экипаж провел демонстрацию ручного пилотирования, чтобы проверить управляемость «Ориона», используя ICPS (промежуточную криогенную ступень двигателя) в качестве стыковочной цели.

После завершения демонстрации «Орион» выполнил автоматическое отключение, чтобы безопасно отойти от ICPS, после чего ступень выполнила собственное отключение и вернулась в атмосферу Земли над отдаленным регионом Тихого океана.

Какие задачи астронавтов миссии Artemis II

Среди выполненных на сегодня задач — переход к сети глубокого космоса для связи, акклиматизация экипажа к космической среде, первые периоды отдыха, выполнение первого упражнения с маховиком, восстановление нормальной работы туалета космического корабля и настройки космического корабля для транслунной инжекции.

Реклама

Во время запланированного пролета мимо Луны в понедельник, 6 апреля, астронавты сделают фотографии высокого разрешения и предоставят собственные наблюдения за лунной поверхностью, включая участки обратной стороны Луны, которые никогда непосредственно не видели люди.

Снимок Земли из окна космического корабля Orion 2 апреля 2026 года после завершения транслунного инжекционного обжига. / © NASA

Хотя обратная сторона Луны будет освещена лишь частично во время пролета, условия должны создавать тени, тянущиеся по поверхности, подчеркивая рельеф и выявляя глубину, хребты, склоны и края кратеров, которые часто трудно обнаружить при полном освещении.

После успешного пролета мимо Луны астронавты вернутся на Землю и приземлятся в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

NASA будет отправлять астронавтов Artemis на все более сложные миссии для исследования большей части Луны с целью научных открытий, получения экономических выгод и для развития фундамента для первых пилотируемых миссий на Марс.

Реклама

Напомним, в ночь на 2 апреля (по Киевскому времени) NASA успешно запустило миссию Artemis II- первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне.

После старта экипаж миссии Artemis II сообщил о сбое в работе космического туалета- инновационной системы утилизации отходов Universal Waste Management System. Астронавты пытаются собственноручно устранить ошибку, чтобы сохранить комфорт во время полета к Луне.