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Впервые за более четверть века Британия восстанавливает ядерную авиацию: что известно
Правительство Британии впервые за почти 30 лет возвращает воздушную составляющую ядерного сдерживания. Речь идет о покупке сертифицированных F-35A.
Великобритания во вторник объявила о приобретении 12 истребителей F-35A, способных нести ядерную бомбу B61-12 американского производства. Это первый случай с 1998 года, когда Королевские ВВС получат возможность осуществлять ядерные удары с воздуха.
Об этом сообщило издание Business Insider.
В офисе премьер-министра Кира Стармера подчеркнули, что это «самое большое укрепление ядерной позиции Великобритании за последнее поколение».
F-35A — базовая версия истребителя пятого поколения — в марте 2024 года получила сертификацию на использование американской ядерной гравитационной бомбы B61-12. Именно эта версия, а не уже имеющиеся в Британии F-35B, способна нести такое оружие.
Новые самолеты планируют разместить на базе Королевских ВВС Мархэм в Восточной Англии. По словам Стармера, это решение принято на фоне новой оценки рисков, изложенной в последнем Стратегическом обзоре обороны.
После снятия с вооружения авиационных ядерных бомб в 1998 году Великобритания полагалась исключительно на подводные ракетоносцы класса «Вангард» как единственный метод ядерного сдерживания.
Сейчас Великобритания имеет примерно 225 ядерных боеголовок и планирует увеличить их количество до 260. В параллельной перспективе продолжается разработка новой подводной лодки класса «Дредноут», которая должна заменить флот «Вангард».
Формально заказ на F-35A входит в общий план поставки 138 самолетов Lockheed Martin F-35 Lightning II для британских вооруженных сил. Ранее полученные F-35B предназначены для использования на авианосцах, способны к вертикальному взлету и посадке, но не имеют сертификации для ядерного оружия.
Этот шаг Британии совпал по времени с саммитом НАТО в Гааге, где среди прочего обсуждают необходимость усиления воздушного компонента сдерживания в Альянсе.
Напомним, Британия усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке для защиты от Ирана.