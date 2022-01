Впервые за четыре года: неожиданный снегопад парализовал Токио

Associated Press

Пассажиры застряли в аэропортах, а люди массово травмируются на улице.

В Токио сильный снегопад охватил 23 района. Авиарейсы в столицу приостановлены, а поезда прибывают с задержками. По меньшей мере, 50 человек были доставлены в больницы из-за травмирования на улицах.

Об этом сообщает Reuters.

Японское метеорологическое агентство издало впервые с января 2018 года предупреждение о сильном снегопаде в 23 районах столицы.

По данным Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co., более 100 внутренних рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорты Ханеда или Нарита – главные воздушные ворота столичного района – были отменены в четверг. 9700 пассажиров ожидают в аэропортах.

