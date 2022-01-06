Впервые за четыре года: неожиданный снегопад парализовал Токио

Пассажиры застряли в аэропортах, а люди массово травмируются на улице.
В Токио сильный снегопад охватил 23 района. Авиарейсы в столицу приостановлены, а поезда прибывают с задержками. По меньшей мере, 50 человек были доставлены в больницы из-за травмирования на улицах.
Об этом сообщает Reuters.
Японское метеорологическое агентство издало впервые с января 2018 года предупреждение о сильном снегопаде в 23 районах столицы.
По данным Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co., более 100 внутренних рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорты Ханеда или Нарита – главные воздушные ворота столичного района – были отменены в четверг. 9700 пассажиров ожидают в аэропортах.
Напомним, в нескольких американских штатах властвовала снежная непогода: в частности, осадки накрыли Вашингтон, Мэриленд и Виргинию.
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