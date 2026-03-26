Впервые за десятилетие: какую важную информацию Пентагон засекретил от НАТО и Конгресса

Пентагон / © Associated Press

Пентагон впервые за десятилетие не планирует публиковать долгожданный смотр размещения своих войск за границей. Этот шаг игнорирует законодателей и союзников США , использующих анализ для определения бюджетов и оценки американской военной политики.

Об этом пишет Politico .

Стратегический обзор США – что известно

Как сообщает СМИ, со ссылкой на четырех представителей оборонных ведомств США и НАТО и трех европейских дипломатов, чиновники выбирают более неформальные разговоры. Администрация считает, что предоставила достаточно информации в стратегических документах, указывающую на смещение акцента на Западное полушарие.

Обзор глобальной позиции, который традиционно готовят новые администрации в начале каденции, определяет ключевые военные приоритеты и регионы, где Пентагон планирует размещать свои ресурсы. В то же время, отказ Министерства обороны от этой практики свидетельствует о более самостоятельной и закрытой политике нынешнего Белого дома.

Как отмечается, американские чиновники все чаще информируют союзников и Конгресс уже после совершения военных операций, в том числе ударов по судам в Карибском регионе и атакам против Ирана.

В издании считают, что такой шаг, вероятно, вызовет возмущение на Капитолийском холме и в европейских столицах среди чиновников, отчаянно стремящихся к более четкому пониманию военных амбиций администрации.

«Если у нас этого нет, это точно не поможет в нашей работе. Я был бы разочарован таким решением», — сказал республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс, бывший офицер ВМС и член Комитета Сената по вооруженным силам.

Констатируют, что нехватка информации от Пентагона вызывает озабоченность у законодателей. По словам членов Комитета Сената по вопросам вооруженных сил, которые используют этот обзор при подготовке ежегодного законопроекта об оборонных полномочиях, они до сих пор не получали уведомлений о том, что документ не будет завершен. Как демократы, так и республиканцы заявили: продвижение работы без этого анализа окажется проблематичным.

Отказ от пересмотра «свидетельствует о том, что у этой администрации нет никаких планов», — сказал сенатор Джек Рид (демократ от штата Иллинойс), высокопоставленный член Комитета Сената по вооруженным силам.

Союзники по НАТО выразили обеспокоенность приоритетами Пентагона после того, как в прошлом году чиновники внезапно решили не заменять ротационную армейскую бригаду в Румынии.

«Самая большая просьба с нашей стороны — это предсказуемость», — сказал один из людей, знакомых с ситуацией, военный чиновник НАТО. «Мы отдаем себе отчет, что нам нужно активизироваться и взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность, и мы это делаем. Но нам нужна предсказуемость». Чиновнику, как и некоторым другим опрошенным, была предоставлена анонимность для обсуждения внутреннего планирования.

Пентагон заявил, что продолжит открытое взаимодействие с Конгрессом и союзниками по оборонной политике. В ведомстве подчеркнули, что сосредоточены на реализации положений Национальной оборонной стратегии по всем направлениям деятельности.

В 2021 году при администрации Джо Байдена публиковался обзор, предусматривавший усиление внимания к Индо-Тихоокеанскому региону и определявший Китай и Россию как главные вызовы, отодвигая борьбу с терроризмом на второй план. В то же время, документ быстро утратил актуальность после полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое существенно изменило ситуацию в Европе и заставило США увеличить военное присутствие и поддержку союзников по НАТО.

Отсутствие обновленной стратегии вызывает обеспокоенность среди партнеров США. Европейские союзники опасаются непредсказуемых решений Вашингтона, особенно на фоне акцента на военной силе вместо партнерства.

Министр обороны Пит Гегсет заявил, что будущая политика США будет основываться прежде всего на защите национальных интересов и безопасности, хотя сотрудничество с партнерами также будет оставаться важным.

В странах НАТО признают, что неопределенность в планировании США создает напряженность среди правительств и военных. В частности, Германия допускает постепенное сокращение американского военного присутствия, но настаивает на четкой координации и учете собственных планов по усилению обороноспособности.

Несмотря на это, резких изменений в ближайшее время не ожидается. Закон об оборонном бюджете США ограничивает возможность быстрого сокращения войск в Европе, рассматриваемого союзниками как фактор стабильности.

В Конгрессе также нет единства: часть республиканцев считает отсутствие новой стратегии некритической, в то время как демократы критикуют администрацию за непрозрачность и подчеркивают необходимость четкого объяснения оборонной политики страны.

