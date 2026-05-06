Впервые за год: Россия объявила о ракетных испытаниях на Камчатке

Ракетные испытания РФ

Реклама

Россия заявила о проведении ракетных испытаний на полигоне Кура в Усть-Камчатском округе. Они запланированы с 6 по 10 мая.

Об этом сообщают РосСМИ.

Речь идет об испытательной площадке, используемой для запусков ракет, способных нести ядерные боезаряды. Последний раз подобные пуски там фиксировались в октябре 2024 года, когда испытывали межконтинентальную ракету «Ярс».

Реклама

Таким образом, РФ впервые примерно за полтора года возобновляет ракетные испытания на этом полигоне.

Как отмечалось ранее, Россия может использовать экспериментальную ракету «Орешник» не только в боевых условиях, но и для испытаний на собственных полигонах , в частности, для проверки ее характеристик и доработок. По словам экспертов, такие пуски позволяют российской стороне анализировать работу ракеты и собирать обломки для оценки изменений в конструкции, чего невозможно совершить после ударов по территории Украины.

Новости партнеров