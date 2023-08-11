Впервые за миллионы лет: в Антарктиде зафиксировали небывалое и угрожающее явление

Морской лед в Антарктиде достиг рекордно низкого уровня и во время арктической зимы не появился, как это бывало раньше. Огромные участки береговой линии "белого континента" остаются обнаженными.

Об этом сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

По словам океанографа Эдварда Доддриджа, по этому поводу общавшегося с другими специалистами, такое событие наблюдалось впервые и крайне маловероятно, что оно произошло само по себе.

“Сказать, что это беспрецедентно, недостаточно сильно. Состоялось пять стандартных отклонений за среднее значение. Это значит, что если бы ничего не изменилось, мы могли бы увидеть такую зиму примерно раз в 7,5 миллиона лет", — заявил он.

По мнению Доддриджа и его коллег, наиболее вероятной причиной является деятельность человека. Загрязнение воздуха удерживает тепло на нашей планете, нагревая атмосферу и океан. Сочетание более теплой воды и более энергичных погодных условий приводит к таянию льда.

Почему нужен лед в Антарктиде

Полярный лед является важным фактором "альбедо" Земли, то есть количества света, отражающегося от поверхности, а не поглощаемого. Когда льда больше, альбедо планеты выше, и Солнце не нагревает ее так быстро.

Когда лед тает, планета начинает поглощать больше тепла. Тогда возникает замкнутый круг – таяние льда вызывает быстрый нагрев океана, что приводит к таянию еще большего количества льда. Если будет потеряно критическое количество полярного льда, Земля будет нагреваться с катастрофической скоростью и последствиями.

Физик из морского льда из Австралийского антарктического отдела Петра Хейла считает, что на планете могут возникнуть условия, непригодные для жизни людей. Гораздо более теплая среда имеет ужасающие последствия для здоровья человека. Это может уничтожить морскую фауну, сельскохозяйственные угодья и тропические леса, которые нам нужны для получения кислорода.

Напомним, ученые из разных стран мира заявляют, что Антарктида тает непрогнозируемо быстро.

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