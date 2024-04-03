Впервые за полтора года глава Минобороны Франции позвонил Шойгу: о чем шла речь

Себастьян Лекорню призвал Москву прекратить обвинять Киев в причастности к теракту в ТРЦ Crocus City Hall.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 3 апреля, позвонил по телефону главе оборонного ведомства РФ Сергею Шойгу. В последний раз министры разговаривали в октябре 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Франции.

Поводом для разговора стал теракт в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall, который, вероятно, совершили исламисты 22 марта во время концерта группы "Пикник".

Лекорню осудил теракт и заверил Шойгу, что Париж не владеет информацией о якобы причастности Украины к теракту на территории России, как утверждают в Москве. Французский министр призвал российские власти удержаться от попыток обвинить Киев в организации этого преступления и не перекладывать на него ответственность.

"После нападения под Москвой 22 марта, совершенного "Исламским государством", министр напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что во Франции нет информации, чтобы установить связь между этой атакой и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую эксплуатацию", – говорится в пресс-релизе.

Лекорню также подчеркнул, что Париж безоговорочно осуждает нападение России на Украину и будет продолжать оказывать поддержку украинской стороне.

"Мы будем оказывать поддержку настолько долго и настолько интенсивно, насколько это необходимо в борьбе Украины за свободу и суверенитет, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент", – отметил глава французского оборонного ведомства.

Напомним, ФСБ обнаружила "украинский след" в теракте в ТРЦ Crocus City Hall. Российские власти заявили о задержании четырех подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" у границы с Украиной.

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