Впервые за последние несколько месяцев Саакашвили появился на экранах и шокировал своим состоянием

Похудевший и на больничной койке предстал перед судом по видеосвязи.

Впервые за последние несколько месяцев Михеил Саакашвили показался на видеосвязи. Экспрезидент Грузии дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда, говорится в ТСН.

Там он продемонстрировал, в каком состоянии находится и даже поднял футболку, чтобы показать, сколько еще потерял вес. Состояние здоровья грузинского политика уже давно вызывает беспокойство. Больше года он находится в клинике, куда его перевели из следственного изолятора. О его лечении за границей ходатайствовали в ЕС и Владимир Зеленский.

Экс-президент Грузии, имеющий украинское гражданство, был арестован в Тбилиси в 2021 году после тайного возвращения на родину. Его обвиняют в превышении полномочий и преследовании оппонентов, за что грозит шесть лет лишения свободы. Дело Саакашвили называет "политически мотивированным" и несколько раз объявлял голодовку. А еще, по словам политика, в тюрьме он подвергся пыткам и был отравлен.

Михеил Саакашвили появился на видеосвязи

Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.

Напомним, что в прошлом месяце политик объявил о намерении активно участвовать в грузинской политике, хотя ранее заявлял об обратном.

Читайте также:

Взрывная волна просто "стерла" постройки: последствия ночной атаки на Запорожье

Чудо-техника: конструктор из Славянска создал медевакшаси, которые могут заменить 4 бойца.

Первый шаг к трибуналу над Кремлем: в Гааге заработал новый следственный орган, который будет фиксировать преступления против Украины