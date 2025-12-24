ТСН в социальных сетях

ua
en
Мир
153
2 мин

Впервые за три года в Вифлееме празднуют Рождество (фото)

Сейчас празднование Рождества возвращается в священный город на Западном берегу Иордана.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Ребенок

Ребенок / © Associated Press

В Вифлееме благодаря установлению перемирия в Газе, священный город на Западном берегу Иордана восстанавливает свои традиции, символом чего стало торжественное зажжение огней на главной елке на площади Ясель возле Храма Рождества Христова.

Об этом пишет Channel News Asia.

Бетлеем имеет большое религиозное значение во время Рождества и считается местом рождения Иисуса Христа, традиционно каждый год город принимает тысячи паломников. Эта традиция была прервана после начала войны в октябре 2023 года, когда боевики группировки ХАМАС напали на Израиль.

Несмотря на хрупкое перемирие, местные власти разрешили ограниченное восстановление праздничных мероприятий, которые в предыдущие годы были отменены или сокращены.

Греческий православный священник Храма Рождества Христова Исса Тальджие подчеркнул важность возвращения Бетлеему роли «светоча надежды». «Это место, где родился Иисус. Важно черпать здесь надежду, силу и радость, продолжать жизнь и нести послание мира и любви», — сказал он.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

По словам мэра Бетлеема Махера Канавати, война сильно ударила по экономике города: более 85% доходов жителей зависит от туризма, а его отсутствие вызвало «катастрофическую» ситуацию. Несмотря на неопределенность, мэр подчеркнул, что восстановление рождественских праздников является важным. «Мы готовы принимать всех, гостиницы открыты, рестораны, магазины, мастерские и праздничные места готовы встречать посетителей», — отметил Канавати.

/ © скрин с видео

© скрин с видео

Как пишет издание, празднования в Вифлееме вселяют оптимизм относительно постепенного возвращения стабильности в регион, который до сих пор сталкивается с глубокими политическими и гуманитарными проблемами.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп предупредил, что ХАМАСбудет уничтожен, если его боевики не прекратят убийства гражданских в секторе Газа.

