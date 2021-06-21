Впервые за всю историю соревнований: на Олимпийских играх выступит трансгендерная женщина-штангистка

Ее участию в Олимпиаде не раз пытались помешать.

В Олимпийских играх, которые в этом году пройдут в Токио, впервые за всю истории существования соревнований примет участие трансгендерная спортсменка — штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

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Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что Хаббард будет выступать среди пяти тяжеловесов, подтвержденных командой Новой Зеландии на Олимпиаду в Токио.

Она выступает в супертяжелой весовой категории (свыше 87 кг) и станет не просто первой трансгендерной женщиной на Олимпиаде, но и первой самой старшей штангисткой на играх — ей 43 года.

Стоит отметить, что Лорел Хаббард стала серебряной призеркой на Чемпионате мира 2017 года и золотой на Тихоокеанских играх в 2019 году в Самоа. Она участвовала в Играх Содружества в 2018 году, но получила серьезную травму, которая отложила ее карьеру. Однако уже в 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме в весовой категории свыше 87 килограммов, подняв в сумме 270 кг.

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