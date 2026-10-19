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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Вполне нормально": Трамп шокировал заявлением о действиях России в отношении Украины

Дональд Трамп оценил действия России по Украине и объяснил переговоры с Путиным.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не делала «ничего особенного» в отношении Украины и ведет себя приемлемо. Несмотря на это, он продолжает переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами.

По словам Трампа, действия Москвы и Пекина нормальные, поэтому он избегает действий, которые могут помешать диалогу.

«Россия, честно говоря, вела себя по отношению к Украине вполне нормально — они не делали ничего особенного, и то же можно сказать о Китае», — заявил президент США.

Он подчеркнул, что сейчас ведет переговоры с Владимиром Путиным по Украине, поэтому не хочет срывать этот процесс. Также американский лидер оценил позицию Китая и отметил, что обе страны сдерживают свой потенциал.

«Си Цзиньпин вел себя в Украине очень справедливо. Он не слишком вмешивался в ситуацию. То же касается России. Они не проявили даже около того, на что были способны. Они знают, что я это ценю», — подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, Трамп выразил желание провести трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае, если те согласятся на такой саммит.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать решения, которые могут вынудить Россию отказаться от мирных переговоров. Он также объяснил свою позицию по санкциям и украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и Starshield было введено после сигнала со стороны правительства США, а SpaceX технически выполнила это решение. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.

К слову, США до сих пор не объяснили Украине два проблемных вопроса, о которых заявил Владимир Зеленский.

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