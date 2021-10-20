Вполне реально: в Кремле анонсировали новую встречу Путина с Байденом

Песков считает, что президенты РФ и США могут встретиться в этом году.

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может состояться до конца текущего года в том или ином формате.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

"В том или ином формате — вполне реальна", — сказал Песков.

Когда именно будет эта встреча спикер Путина не уточнил, но говорит, что "своевременно проинформирует" об мероприятии.

"Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", — добавил он.

Напомним, что 16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

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