Врач 30 лет хранил тела супружеской пары в морозильной камере

Полиция раскрыла преступление / © Associated Press

Реклама

В Финляндии в частном полицейском обнаружили тела супругов, которые в течение 30 лет хранились в морозильной камере.

Об этом сообщил портал Yle.

Внимание правоохранительных органов привлек 80-летний врач, занимавшийся ритуальными услугами. В последние несколько месяцев мужчина вел себя подозрительно, что заинтересовало полицию.

Реклама

Во время обыска в доме врача были обнаружены морозильные камеры, в которых лежали тела супругов, ушедших из жизни в 1994 и 1995 годах соответственно. Сначала их должны были похоронить, однако этого не произошло.

«Два человека хранились в морозильной камере в Турке на территории склада частного дома. Умерших обнаружили во время обыска в двух разных морозильных камерах», — уточнили детективы.

Напомним, в Великобритании под магазином обнаружили более 300 скелетов. Кроме человеческих останков, были обнаружены различные предметы — табачная трубка и фрагменты бутылки, позволяющие датировать находки поздним Средневековьем. Предыдущие исследования зубов показали, что похороненные соблюдали рацион с высоким содержанием сахара.