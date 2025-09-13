ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
275
Время на прочтение
1 мин

Врач 30 лет хранил тела супружеской пары в морозильной камере

Во время обыска в доме врача были обнаружены морозильные камеры, в которых лежали тела супругов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Полиция раскрыла преступление

Полиция раскрыла преступление / © Associated Press

В Финляндии в частном полицейском обнаружили тела супругов, которые в течение 30 лет хранились в морозильной камере.

Об этом сообщил портал Yle.

Внимание правоохранительных органов привлек 80-летний врач, занимавшийся ритуальными услугами. В последние несколько месяцев мужчина вел себя подозрительно, что заинтересовало полицию.

Во время обыска в доме врача были обнаружены морозильные камеры, в которых лежали тела супругов, ушедших из жизни в 1994 и 1995 годах соответственно. Сначала их должны были похоронить, однако этого не произошло.

«Два человека хранились в морозильной камере в Турке на территории склада частного дома. Умерших обнаружили во время обыска в двух разных морозильных камерах», — уточнили детективы.

Напомним, в Великобритании под магазином обнаружили более 300 скелетов. Кроме человеческих останков, были обнаружены различные предметы — табачная трубка и фрагменты бутылки, позволяющие датировать находки поздним Средневековьем. Предыдущие исследования зубов показали, что похороненные соблюдали рацион с высоким содержанием сахара.

Дата публикации
Количество просмотров
275
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie