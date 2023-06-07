Врач подливал сперму в кофе женщины: его обвинили в сексуальном насилии

Ей понадобилось много времени, чтобы отреагировать на свои подозрения.

В Великобритании врача обвинили в сексуальном насилии из-за того, что он неоднократно подливал свою сперму в кофе женщины.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Доктор Николас Чепмен предстал перед Королевским судом Глостера по двум пунктам обвинения в попытке заставить женщину 16 лет и старше вступить в половую связь без ее согласия.

55-летний медик отверг обвинения, заявив, что он страдает заболеванием, из-за которого у него выделяется сперма, когда он ходит в туалет.

Николас Чепмен / Фото: SWNS

Ожидаемая жертва, имя которой не может быть названо по юридическим причинам, была шокирована, обнаружив таинственное "мутное" вещество на дне своей чашки после того, как допила напиток, поданный ей подсудимым.

После неоднократных случаев она сообщила о своих подозрениях в полицию, и позже лабораторный анализ подтвердил, что вещество было "спермой, которая касается врача".

Адвокат Ричард Познер сообщил суду, что в сентябре в 2021 году женщина "обеспокоилась, что что-то не так с горячими напитками", которые готовил для нее доктор Чепмен.

"Были веские основания для подозрений, потому что в ее кофе было вещество, которое вообще не имело там никакого отношения", — сказал он суду. "Добавляя сперму к кофе, он пытался вовлечь ее в форму сексуальной активности — проглатывая сперму".

Женщина сказала, что начала замечать что-то необычное в своем кофе поближе к концу 2020 года, но ей понадобилась большая часть года, чтобы отреагировать на свои подозрения.

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Познер сказал это однажды: "Она сделала глоток своего напитка и выплюнула его в раковину. Вкус был не тот. На вкус было соленым. Она вылила остаток в раковину и увидела, как в раковину потекла густая мутная субстанция. Она просто знала, что этого не должно быть. Она ни на миг не подумала, что это могла быть сперма".

Позже доктора Чепмена арестовали в операционной. Он сказал полиции, что был в шоке и отрицал, что добавлял ей сперму в кофе.

Адвокат защиты Вирджиния Корнуолл заявила суду, что ее подзащитный не проявлял сексуального интереса к жертве.

Она сказала: "Он никогда не вел себя ненадлежащим образом и не варил кофе исключительно для нее. Он не готовил кофе 13 сентября и отрицает, что когда-то подсыпал ей, и не знает, кто это сделал. Он может только предположить, что это сделал кто-то другой в шутку. Хотя образец кофе, собранный 13 сентября, содержал его биологическую жидкость, у него есть основное заболевание, вследствие которого сперма выделяется во время дефекации".

Суд продолжается.

Напомним, женщина плюнула в другого пассажира самолета, прежде чем открыть запасной выход и спрыгнуть с надувной горки. Она сказала полицейским, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и "была расстроена тем, что рейс задержали, и хотела выйти".

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