Врач поплатился по образу женщины, которая отравила семью грибами: как он ее назвал

Доктор Крис Уэбстер был главным свидетелем на суде по делу о тройном убийстве / © ВВС

Австралийского врача, благодаря которому удалось осудить убийцу-отравительницу Эрин Паттерсон, наказали за оскорбительные комментарии о ней.

Об этом пишет BBC.

Врач общей практики Крис Уэбстер был ключевым свидетелем на суде над Паттерсоном, на котором присяжные признали ее виновной в убийстве трех родственников и попытке убить еще одного. Женщина отравила их грибами в 2023 году.

После вынесения приговора доктор Вебстер заявил BBC, что Паттерсон «ужасающий человек», а в интервью для Herald Sun он назвал ее «больной головой социопаткой».

Медицинский совет Австралии признал его действия ненадлежащими и обязал пройти обучение по этике, конфиденциальности и пользованию соцсетями.

Что предшествовало

Расследование было начато после того, как Австралийское агентство по регулированию деятельности медицинских работников (Ahpra) получило поток жалоб на интервью доктора Вебстера в СМИ и использование им ненормативной лексики.

В пятницу доктор Вебстер заявил BBC, что он понимает и соглашается с решением регуляторной комиссии, которая публично не комментировала его дело, но внесла данные о ней в публичный реестр.

«Что касается моих комментариев, я от них не отказываюсь», — сказал доктор Уэбстер, до сих пор работающий семейным врачом в родном городе Паттерсон Леонгати в австралийском штате Виктория.

Врач сказал, что наблюдательный совет не выявил нарушений конфиденциальности пациентов, поскольку он говорил о том, что открыто обсуждали на суде.

«Мой профессионализм сочли неподобающим, — сказал он, — это связано с моими пренебрежительными высказываниями и использованием социальных сетей».

Подала родственникам на обед ядовитые грибы

Ранее в этом месяце 50-летнюю Паттерсон приговорили к пожизненному заключению без возможности освобождения в течение по меньшей мере 33 лет за убийство своих свекровей, Дона и Гейл Паттерсонов, а также сестры Гейл, Гизер Уилкинсон.

Ее также признали виновной в попытке убийства супруга Гизер, Иена Уилкинсона. Она угостила родственников обедом из ядовитых грибов у себя дома.

Доктор Уэбстер лечил Уилкинсонов в крошечной больнице в Леонгате, когда у них обнаружили отравление грибами и срочно перевели в крупное мельбурнское учреждение.

«Ты — ужасный человек. Ты отравила их всех»

Врач также осматривал Паттерсон, которая утверждала, что у нее тоже было расстройство пищеварения. Но, по словам врача, он почти сразу понял, что она виновата.

«Я знал», — сказал он ранее BBC.

«Я подумал: „да, это сделала ты, ты — ужасный человек. Ты отравила их всех“.

На суде прозвучала аудиозапись его звонка в полицию из-за того, что она решила самостоятельно покинуть больницу вопреки медицинским рекомендациям.

«Тяжелые условия» для врача Вебстера и поддержка общины

Расследование Aphra пришло к выводу, что доктор Вебстер должен пройти по меньшей мере восемь часов обучения по таким темам, как профессионализм и этика, профессиональное общение, конфиденциальность и поведение в соцсетях.

По словам доктора Уэбстера, он также должен пройти наставничество от другого врача — пять часов ежемесячно в течение года.

Врач назвал это «обременительными условиями», из-за которых ему придется еженедельно брать один выходной и ехать в Мельбурн. А это означает, что у него будет меньше времени на пациентов.

«В конце концов, общину тоже наказывают, и это огорчает», — сказал он.

Никогда не было никаких сомнений в моей компетентности и навыках как врача. Это все из-за моих взглядов и высказываний. Возможно, в современном мире это прозвучит несколько архаично, но врачи тоже люди».

Врач добавил, что местная община поддерживает его: «Я никуда не ухожу. Мне просто нужно снова учиться».