Врач пытался убить любовника своей матери отравленной прививкой от COVID: чем это закончилось

В Великобритании врач общей практики пытался убить любовника своей матери прямо на ее глазах, сделав ему отравленный укол, переодевшись медбратом. Его заключили в тюрьму более чем на 31 год.

Об этом сообщает Metro.

Томас Кван признался в попытке убийства 72-летнего Патрика О'Хары в "дерзком" заговоре, мотивированном жадностью.

Надев длинное пальто, широкополую шляпу и тонированные очки, а также хирургические перчатки и медицинскую маску, он оставался незамеченным в течение 45 минут во время осмотра О'Хары в доме его матери в Ньюкасле и даже измерил ее кровяное давление перед тем, как сделать иньекцию.

Яд вызвал у О'Хары болезнь, поражающую плоть – некротический фасцилит – и хирургам пришлось отрезать часть его руки, чтобы спасти ему жизнь.

О'Хара рассказал в Коронном суде Ньюкасла: "Этот инцидент должен стать моим концом. Природа того, что произошло с моим телом, оставила меня безмолвным. Если бы не медицинское вмешательство, я уверен, что потерял бы не только левую руку, но и жизнь".

Томас Кван / Фото: North News

О'Хара нуждался в неделях лечения в медучреждении и пластической операции после удаления части плоти на руке, и сказал, что приступ оставил его "оболочкой человека".

Кван, одержимый деньгами и хорошо разбиравшийся в ядах, планировал свое покушение месяцами, сочиняя фальшивые письма, якобы от Национальной службы здравоохранения, с предложением посетить О'Хару дома в январе в этом году.

Женатый 53-летний мужчина был мотивирован деньгами после того, как узнал, что его мать, Дженни Люн, составила завещание, которое позволило О'Харе остаться в ее доме, если она умрет раньше него.

Заключая Квана на 31 год и пять месяцев, судья Ламберт сказала: "Это был дерзкий план – убить человека у всех на глазах, и вы почти добились своей цели. Вы, безусловно, были одержимы деньгами, и особенно теми деньгами, на которые вы полагали, что имеете право. Без сомнения, вы пытались убить О'Хару ради финансовой выгоды".

Томас Кван / Фото: North News

Томас Кван, обвиняемый в этом деле, в январе этого года был уважаемым и опытным врачом общей практики, работавшим в клинике семейной медицины в Сандерленде.

"Не позже ноября в 2023 году, а возможно, и задолго до этого, он разработал хитроумный план убийства многолетнего партнера своей матери, мужчины по имени Патрик О'Хара. С любой точки зрения, этот мужчина не сделал абсолютно ничего, чтобы оскорбить Квана любым образом. Однако он был потенциальным препятствием для того, чтобы Кван унаследовал имущество своей матери после ее смерти. Кван использовал свои энциклопедические знания и исследования ядов, чтобы осуществить свой план. Этот план заключался в том, чтобы замаскироваться под медбрата, прийти по адресу О'Хары, в дом, который он делил с матерью обвиняемого, и уколоть ему опасный яд под предлогом введения бустерной инъекции против COVID. Это был дерзкий план, это был план убийства человека у всех на виду, убийства человека прямо на глазах у его собственной матери, спутницы жизни этого мужчины", - говорится в сообщении.

Томас Кван / Фото: North News

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и смогли отследить Квана, все еще переодетого в медбрата, в гостиницу в центре города, а затем в его дом в Инглби Барвик, графство Тиссайд. В его гараже они обнаружили ряд опасных химических веществ, накопленных врачом. На его компьютере нашли инструкции по изготовлению химического оружия – кастору. Сначала считалось, что он использовал рицин против О'Хары, но эксперт из ядов сказал, что более вероятен йодометан, используемый в пестицидах.

Кван предстал перед судом в прошлом месяце и сменил свою позицию на противоположную после того, как прокуратура открыла дело против него.

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