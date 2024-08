Врач в последний момент не села на самолет, который разбился в Бразилии, благодаря SMS от отца

Врач ошеломила, как не села на рейс в Бразилии ATR 72-500 Voepass, попавший в авиакатастрофу, благодаря своему папе.

Жулиана Чиументо стояла у кассы, когда получила голосовое сообщение от отца. "Вылетай в субботу утром", — сказал он. И по иронии судьбы она следовала его совету.

Жулиана была в нескольких минутах от того, чтобы занять свое место на пассажирском самолете VoePass, потерпевшем аварию в штате Сан-Паулу, в результате чего погибли все находившиеся на борту 9 августа.

"В последнюю минуту мой отец отправил мне сообщение, когда я уже была у кассы, собираясь получить свой билет и сесть", — сказала она. "Бог сказал моему отцу послать это сообщение, чтобы я не летела в пятницу, а в субботу утром".

Жулиана планировала сесть на рейс, чтобы отправиться на специальную программу обучения. Но в сообщении ее отец Альтермир Чиументо сказал: "Итак, дорогая, если ты можешь лететь в субботу, лети в субботу утром. Так лучше. Ты будешь более расслабленной, спокойной и непринужденной. Приезжай туда днем, отдохни и посмотри, сможешь ли ты перенести поездку на субботу. Если сможешь, действуй".

Через несколько часов она узнала, что среди жертв крушения были и некоторые из ее друзей.

Двухмоторный турбовинтовой самолет летел из южного штата Парана в Сан-Паулу, когда он упал в 80 км к северо-западу от города в Виньедо.

Она сказала: "Слава Богу, у меня есть большая поддержка, и все дают мне столько сил. Но мне нужно вернуться. Я живу в Рио-де-Жанейро, где учусь. Я всегда путешествую туда-сюда между Рио и Каскавелом, с остановкой в Гуарульюсе. Каждый раз, когда я иду в этот аэропорт или сажусь в самолет, я вспоминаю благословение, которое дал мне Бог".

Альтермир добавил: "Это была родительская интуиция. У меня так много причин быть благодарным".

Напомним, неизвестно, что именно стало причиной аварии самолета. На днях местные власти подтвердили, что с места авиакатастрофы изъяты все найденные тела. Часть из них уже идентифицирована.

