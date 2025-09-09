Врача подозревают в отравлении 30 пациентов, 12 из них умерли: какое наказание ему грозит

Врач / © Pixabay

Во французском городе Безансон начался судебный процесс над бывшим анестезиологом Фредериком Пешье. Его обвиняют в преднамеренном отравлении 30 пациентов, среди которых 12 умерли. Дела охватывают период с 2008 по 2017 годы.

Об этом сообщило издание BBC.

53-летний врач впервые заподозрен в январе 2017-го. Во время операции на позвоночнике у 36-летней Сандры Симард внезапно остановилось сердце. Попытки реанимации оказались безуспешными, и тогда Пешье сделал ей инъекцию. Пациентка впала в кому, но выжила. Анализы показали в препаратах концентрацию калия, превышающую норму в сто раз. Это послужило толчком к масштабному расследованию.

Через несколько дней в клинике произошел еще один серьезный случай с 70-летним пациентом. Пешье заявил, что его подставили и отметил, что после того, как он сделал пациенту общий наркоз, он обнаружил три поддельных пакетика парацетамола. В то же время, прокуратура начала проверять другие подобные инциденты, которые происходили в течение предыдущих лет.

Следствие установило, что подозрительные случаи касались пациентов от четырех до 89 лет и случались в двух больницах Безансона — поликлинике «Франш-Конте» и клинике «Сен-Венсан». В 2009 году трех пациентов без сердечных заболеваний пришлось реанимировать во время простых хирургических вмешательств. В то же время в 12 случаях врачам не удалось спасти пациентов, а причины их смерти остались невыясненными.

Первым смертельным эпизодом следователи называют случай октября 2008 года. Тогда 53-летний Дамиен Илен пришел в клинику «Сен-Венсан» для плановой операции на почках и скончался после остановки сердца. Последующие анализы показали, что ему ввели дозу лидокаина, которая могла быть смертельной. Его дочь Амандин рассказала французским СМИ, что потеря оказала огромное влияние на их семью.

Прокуроры заявляют, что врач подмешивал препараты во внутривенное лекарство, чтобы вызвать остановку сердца у пациентов, и делал это, чтобы отомстить коллегам. Правоохранители называют его «общим знаменателем» по всем делам.

Сам Пешье категорически отрицает вину. В интервью французскому радио RTL он назвал суд шансом выложить все карты на стол. Его адвокаты заявляют, что врач восемь лет ждал возможности доказать невиновность. Также он утверждает, что случаи сердечных остановок в клиниках продолжались и после его отстранения в 2017 году.

Несмотря на серьезные обвинения, медик все время оставался на свободе под надзором. Судебный процесс, в котором принимают участие более 150 гражданских истцов, продлится более трех месяцев и завершится в декабре. Если Пешье признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

