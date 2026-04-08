Врачи 4 года игнорировали симптомы: как ИИ наконец выявил редкий диагноз девушки

23-летняя Фиби Тесорьер / © SWNS

Фиби Тесорьер из Кардиффа узнала свой настоящий диагноз благодаря ChatGPT. Четыре года медики уверяли, что ее жалобы на скованность ног и выпадение волос — это только последствия тревоги. Однако генетический тест подтвердил догадку искусственного интеллекта: у девушки обнаружили редкую наследственную болезнь, поражающую мышцы.

Об этом сообщает издание Daily Star.

История болезни и ложные диагнозы

Фиби Тесорьер долгое время страдала от нарушений ходьбы. Сначала медики связывали это с врожденным пороком вертлужной впадины, которую впоследствии восстановили хирургическим путем. Однако состояние пациентки ухудшалось. В 2024 году после нападения она провела 48 часов в коме. Впоследствии ей диагностировали паралич Тодда.

Несмотря на прогрессирующую слабость мышц, врачи продолжали настаивать на психосоматической природе симптомов. Женщина рассказала, что однажды получила письмо от врача, где отмечалось, что в случае повторного обращения ее следует лечить как пациентку с психическим расстройством.

Как искусственный интеллект помог установить диагноз

Отчаявшись в медицинских консультациях, Тесорьер ввела список своих симптомов в ChatGPT. Система предположила редкое наследственное заболевание, вызывающее скованность мышц. Женщина представила эти данные семейному врачу, что наконец-то привело к проведению генетической экспертизы.

Это был такой горько-сладкий момент, когда мне сообщили о диагнозе после того, как мне сказали, что это тревога. Переход от этого до того, как через несколько недель мне сказали, что у вас действительно это состояние, которое изменит всю вашу жизнь. Это одна из тех вещей, когда я рада получить свой диагноз, потому что он имеет смысл, но я бы предпочел, чтобы это было что-то другое, только не это», — отметила девушка.

Как девушка чувствует себя теперь

Пока болезнь прогрессирует и поражает все четыре конечности. Из-за состояния здоровья Фиби была вынуждена бросить работу учительницы. Она вынуждена носить специальные шины на руках, чтобы сохранить их функциональность. Лечения от этой патологии не существует, медики могут только пытаться замедлить ее развитие.

Сейчас семья женщины собирает средства на специализированную инвалидную коляску с поддержкой позвоночника, поскольку стандартное оборудование от системы здравоохранения не отвечает ее потребностям.

Реакция медицинского учреждения

В Совете здравоохранения Университета Кардиффа и Уэйл прокомментировали ситуацию, выразив сожаление из-за сложного пути пациентки к диагнозу:

«Нам очень жаль слышать о случившемся с Фиби под нашим наблюдением, и мы понимаем, насколько сложным был процесс установления диагноза для нее и ее семьи».

Представители заведения отказались комментировать детали лечения, ссылаясь на конфиденциальность, однако пригласили пациентку к официальному обсуждению жалоб.

