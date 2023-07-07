Врачи были шокированы, обнаружив в пищеводе пациента целого осьминога - фото

В Сингапуре врачи были ошеломлены, когда обнаружили, что дискомфорт в горле мужчины был вызван осьминогом, застрявшим в пищеводе.

Об этом пишет nypost.com.

Сообщается, что неназванный пациент впервые понял, что что-то не так, после того как у него началась рвота после еды.

У 55-летнего мужчины также были проблемы с проглатыванием, что побудило его посетить больницу.

Врачи провели компьютерную томографию, которая обнаружила сверхплотное образование в пищеводе мужчины. Следующее исследование желудочно-кишечного тракта с использованием небольшой гибкой трубки показало осьминога со щупальцами.

Осьминог в пищеводе / Фото: nypost.com

После того, как начальные попытки вытолкнуть или вытащить моллюска не имели успеха, медики провели эндоскоп мимо осьминога в желудок. Затем они использовали щипцы, чтобы захватить голову животного и вынуть его из тела пациента.

Осьминог в пищеводе / Фото: nypost.com

К счастью, мужчина поправился после операции и был выписан через два дня.

Напомним, мужчина 10 лет назад сорвал джекпот в 55 млн долларов и до сих пор не сказал семье. Он объяснил свое решение.

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