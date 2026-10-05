Врачи говорили, что это грыжа: женщина 10 раз обращалась за помощью, но диагноз оказался хуже

Женщина / © pexels.com

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37-летняя мать троих детей Лидия Саутем в течение нескольких месяцев 10 раз обращалась к медикам с жалобами на обильные менструации, вздутие, боль в животе и прощупывающиеся уплотнения. Долгое время ее симптомы ошибочно объясняли наличием грыжи.

Об этом сообщает издание egeszsegkalauz.hu.

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Правильный диагноз женщине поставили только после того, как один из врачей серьезно отнесся к жалобам и назначил дополнительные обследования. В Лидии обнаружили низкодифференцированную серозную карциному яичников 4-й стадии — редкую форму рака, которая растет медленнее других видов и чаще встречается у женщин молодого возраста. Из-за позднего обнаружения опухоль распространилась за пределы яичников в брюшную полость.

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В рамках лечения пациентка перенесла сложную хирургическую операцию, во время которой удалили матку, яичники, фаллопиевы трубы и другие пораженные ткани. Лидия находится в состоянии ремиссии, что свидетельствует о значительном уменьшении или отсутствии проявлений болезни, хотя это и требует дальнейшего медицинского наблюдения.

Как отмечают специалисты, раннее выявление рака яичников осложнено тем, что его симптомы (вздутие живота, боли в тазу, быстрое чувство насыщения, аномальные кровотечения или частое мочеиспускание) похожи на проявления менее опасных состояний, таких как инфекции, нарушения пищеварения или фибромиомы.

Кроме того, пока нет единого надежного скринингового теста для общей популяции. А ультразвуковое исследование и анализ онкомаркера CA-125 применяют только по специфическим показаниям.

Среди факторов риска развития патологии медики называют возраст, унаследованные мутации в генах BRCA1, BRCA2 или синдром Линча, семейную предрасположенность и эндометриоз, хотя болезнь может возникать и при их отсутствии. История Лидии Саутем демонстрирует важность тщательной диагностики, если нетипичные или новые симптомы длятся неделями, повторяются или постепенно ухудшаются.

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