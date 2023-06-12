Врачи объявили мертвой: женщина чудом ожила в гробу перед похоронами (фото)

В Эквадоре женщина, которую родственники сочли мертвой, чудом ожила во время своих поминок.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Родственники 76-летней Беллы Монтойи отдавали ей почет на поминках 9 июня после того, как персонал больницы Мартина Икаса в Бабаойо объявил ее мертвой.

В 9 утра сын Гилберт доставил ее в больницу. Через два часа медики констатировали смерть, причиной которой, как сообщается, была остановка сердечно-сосудистой системы, вызванная неуточненным цереброваскулярным заболеванием. Гилберт сообщил местным СМИ, что его мама страдала гипертонией и проблемами с сердцем.

Через четыре часа после того, как ее положили в гроб, она начала задыхаться, когда ее близкие открыли гроб, чтобы переодеть "покойную".

Женщина ожила в гробу / Фото: dailystar.co.uk

Ее сын сказал, что она тоже стучала по гробу левой рукой.

Человек, снимавший шокирующий инцидент, сказал, что, несмотря на странные обстоятельства, экстренные службы не имели запасных машин скорой помощи для оказания помощи ожившей женщине.

"Мы здесь, на улице Ольмедо, 509, где человек, объявленный мертвым в больнице, лежит в гробу с полудня, и оказывается, что дама жива. В этот момент мы можем видеть, что она имеет жизненные показатели. Она вовсю дышит, мы вызвали скорую помощь, но нам сказали, что перезвонят и что скорой помощи нет", — говорили очевидцы.

Беллу Монтойю объявили мертвой в больнице / Фото: dailystar.co.uk

К счастью, ей удалось попасть в палату интенсивной терапии, где она находится.

"Моя мама находится на кислороде. Ее сердце стабильно. Врач ущипнул ее за руку, и она отреагировала. Они говорят мне, что это хороший знак, потому что это означает, что она медленно реагирует", — сказал ее сын.

По данным местных СМИ, Белла испытала каталепсию — состояние длительной жесткой позы, возникающей, например, при шизофрении или в гипнотических трансах.

Как оказалось, она подверглась каталепсии / Фото: dailystar.co.uk

Гилберт сказал: "Я постепенно смиряюсь с произошедшим. Теперь я только прошу улучшить здоровье моей матери. Я хочу, чтобы она была жива и была рядом со мной".

Напомним, 16-летняя девушка, которой тигр разорвал лицо, откровенно рассказала о своей непростой жизни. В детстве она испытывала жестокие издевательства, но теперь чувствует себя гораздо лучше.

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