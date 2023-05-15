Врачи посоветовали: у Лукашенко заметили такую же вещь, как у Путина (фото)

Для чего руководители используют одинаковые кружки?
На столе рядом с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко замечена термокружка, аналогичная той, который использует глава Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщает и предоставляет фото "ВЧК-ОГПУ".
"Экс-повар Кремля Виктор Беляев в одном из интервью рассказывал, что такие кружки используются в связи с "рекомендацией врачей пить определенный напиток", — говорится в источнике.
Лукашенко пользуется такой же термокружкой, как у Путина, с января 2022 года.
Добавим, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко действительно проблемы со здоровьем. Детали в ГУР не дают. Известно, что Лукашенко побывал в президентской клинике Минска. К нему якобы не раз прилетали российские врачи из Москвы.
В то же время здоровье Путина для Украины является гораздо более интересной темой, чем разговоры о том, какое у белорусского диктатора здоровье.
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