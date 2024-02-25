Врачи провели операцию на сердце 106-летней женщины – подробности, фото

В городе Аурих, что на северо-западе Германии, врачи провели успешную операцию на сердце 106-летней Эрики Дикманн.

Об этом пишет Bild.

Эрику недавно госпитализировали с инфарктом из-за закупорки правой коронарной артерии.

"Ее общее состояние было удивительно хорошим", — рассказал врач Торстен Штайн.

Поэтому медики решились на чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику. Это не открытая операция на сердце, когда в артерию через пах или запястье вводят тонкую трубку (катетер) и продвигают к сердцу. Когда трубка достигает укупоренного сосуда, на конце надувается микроскопический баллон.

Эрика Дикман – 106-летняя немка, которой провели операцию на сердце/Фото: Bild

Эрике установили два стента. Она стала самой старшей пациенткой в Германии и второй в мире: в Индии такую операцию провели 107-летнему мужчине.

Эрика Дикманн пережила две мировые войны, потеряла мужа после 69 лет брака и объездила всю Европу. Несмотря на возраст и плохое зрение, она живет сама в собственном доме и ведет домашнее хозяйство.

Напомним, врачи спасли мальчика, который нашел пулю и проглотил ее.

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