Врачи провели операцию на сердце 106-летней женщины – подробности, фото

Пациентке провели не открытую операцию на сердце.
В городе Аурих, что на северо-западе Германии, врачи провели успешную операцию на сердце 106-летней Эрики Дикманн.
Об этом пишет Bild.
Эрику недавно госпитализировали с инфарктом из-за закупорки правой коронарной артерии.
"Ее общее состояние было удивительно хорошим", — рассказал врач Торстен Штайн.
Поэтому медики решились на чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику. Это не открытая операция на сердце, когда в артерию через пах или запястье вводят тонкую трубку (катетер) и продвигают к сердцу. Когда трубка достигает укупоренного сосуда, на конце надувается микроскопический баллон.
Эрике установили два стента. Она стала самой старшей пациенткой в Германии и второй в мире: в Индии такую операцию провели 107-летнему мужчине.
Эрика Дикманн пережила две мировые войны, потеряла мужа после 69 лет брака и объездила всю Европу. Несмотря на возраст и плохое зрение, она живет сама в собственном доме и ведет домашнее хозяйство.
Напомним, врачи спасли мальчика, который нашел пулю и проглотил ее.
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