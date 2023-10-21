Врачи рассказали о состоянии мужчины, которому пересадили сердце свиньи

В США хирурги в сентябре 2023 года пересадили сердце свиньи 58-летнему ветерану военно-морского флота Лоуренсу Фаусету. Он стал вторым в мире пациентом, прошедшим через подобную операцию. По словам медиков, через месяц после операции свиное сердце не показало никаких признаков отторжения.

Об этом пишет AP.

"Его сердце делает все самостоятельно", – сказал доктор Мухаммад Мохиуддин, руководитель отделения сердечной ксенотрансплантации в Мэриленде.

58-летний Лоуренс Фаусет/Фото: Medicalxpress

Спикер больницы сообщила, что их пациент уже может стоять, и физические терапевты помогают ему набраться сил, необходимых для попыток ходить.

Напомним, в 2022 году врачи провели первую в мире трансплантацию сердца свиньи 57-летнему Дэвиду Беннетту – он прожил после операции всего два месяца.

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