Врачи рассматривали возможность дать спокойно уйти из жизни: подробности госпитализации Папы Римского

У врачей был тяжелый выбор: прекратить лечение Папы Франциска или рискнуть агрессивной терапией.

Папа Римский Франциск оказался на грани жизни и смерти во время последней госпитализации из-за двусторонней пневмонии. Врачи даже предстали перед вопросом о возможности прекращения лечения, чтобы позволить понтифику мирно уйти из жизни.

Об этом сообщил руководитель медицинской команды понтифика Серджо Альфьери в комментарии изданию Reuters.

Самый критический момент наступил 28 февраля, когда из-за аспирации рвоты 88-летний Франциск чуть не задохнулся. Тогда перед врачами стояло сложное решение: остановить все меры или рискнуть и продолжить интенсивное лечение. Медицинские работники приняли решение продолжить борьбу. И хотя терапия могла нанести вред почкам и костному мозгу, состояние Папы постепенно улучшилось: воспаление легких уменьшилось, и общее состояние стабилизировалось.

Понтифик находился в больнице 38 дней после госпитализации 14 февраля с бронхитом, который осложнился пневмонией. После продолжительного лечения, 23 марта Папа Римский впервые появился на публике, обратившись к верующим с больничного балкона.

Папа Франциск уже вернулся в Ватикан, но врачи рекомендовали ему еще два месяца отдыха для полного восстановления. Пока неизвестно, насколько активно он будет вовлекаться в публичную жизнь в ближайшее время.

Напомним, в Турции во время протестов избили российских пропагандистов.

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