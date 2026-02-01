Врачи убили миллиардера во время операции по увеличению пениса: как их наказали

Размер не имел значения: врачи, убившие миллиардера во время интимной пластики, получили «символическое» наказание / © pixabay.com

Во Франции поставлена точка по делу о гибели известного миллиардера, умершего во время операции по увеличению полового органа. Медикам суд назначил условное наказание.

Об этом пишет BILD.

Французский суд признал виновными двух медиков, проводивших в 2019 году косметическую операцию по увеличению пениса 65-летнему бельгийскому миллиардеру Эхуду Ланиадо.

Сначала следственные органы возбудили дело по статье о непреднамеренном убийстве, однако впоследствии правовая оценка была пересмотрена. Суд квалифицировал инцдент как причинение смерти по неосторожности. Причиной гибели назвали ошибки врачей и неправильное реагирование на ухудшение состояния пациента.

Суд установил, что экстренные службы вызвали с опозданием, а меры реанимации были приняты несвоевременно. Кроме того, хирург работала без лицензии во Франции, а руководитель клиники не имел необходимых медицинских сертификатов.

Директор клиники получил 15 месяцев лишения свободы условно и штраф 50 тысяч евро, хирург — 12 месяцев условно и штраф 20 тысяч евро. Обоим пожизненно запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Ланиадо являлся постоянным клиентом клиники. Во время процедуры у него произошла остановка сердца. Бизнесмен считался экспертом по алмазам. На момент смерти он ждал суда в Бельгии по делу о налоговом мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Ланиадо перед смертью употреблял запрещенные вещества, а также химические препараты, помогающие мужчинам бороться с эректильной дисфункцией.