- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 1 мин
Врачи убили миллиардера во время операции по увеличению пениса: как их наказали
Суд вынес финальный вердикт по резонансному делу 7-летней давности о гибели миллиардера во время операции по увеличению полового органа.
Во Франции поставлена точка по делу о гибели известного миллиардера, умершего во время операции по увеличению полового органа. Медикам суд назначил условное наказание.
Об этом пишет BILD.
Французский суд признал виновными двух медиков, проводивших в 2019 году косметическую операцию по увеличению пениса 65-летнему бельгийскому миллиардеру Эхуду Ланиадо.
Сначала следственные органы возбудили дело по статье о непреднамеренном убийстве, однако впоследствии правовая оценка была пересмотрена. Суд квалифицировал инцдент как причинение смерти по неосторожности. Причиной гибели назвали ошибки врачей и неправильное реагирование на ухудшение состояния пациента.
Суд установил, что экстренные службы вызвали с опозданием, а меры реанимации были приняты несвоевременно. Кроме того, хирург работала без лицензии во Франции, а руководитель клиники не имел необходимых медицинских сертификатов.
Директор клиники получил 15 месяцев лишения свободы условно и штраф 50 тысяч евро, хирург — 12 месяцев условно и штраф 20 тысяч евро. Обоим пожизненно запрещено заниматься медицинской деятельностью.
Ланиадо являлся постоянным клиентом клиники. Во время процедуры у него произошла остановка сердца. Бизнесмен считался экспертом по алмазам. На момент смерти он ждал суда в Бельгии по делу о налоговом мошенничестве.
Ранее сообщалось, что Ланиадо перед смертью употреблял запрещенные вещества, а также химические препараты, помогающие мужчинам бороться с эректильной дисфункцией.