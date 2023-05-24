Врачи вытащили из желудка мужчины 20-сантиметровую бутылку – фото

Он не объяснил, как она очутилась в его животе.

В Индии врачи хирургическим путем удалили 20-сантиметровую пластиковую бутылку из желудка мужчины.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Сообщается, что 55-летний мужчина из штата Мадхья-Прадеш проглотил бутылку с маслом для волос полностью, хотя до сих пор не совсем ясно, как этот крупный предмет оказался в его желудке.

На ошеломляющем рентгеновском снимке отчетливо видна бутылка, застрявшая в животе мужчины.

Рентгеновский снимок / Фото: swns

16 мая специалисту по лапароскопии Маноджу Чоудхари удалось извлечь бутылку после длительной операции по спасению жизни.

Бутылка с маслом для волос длиной 20 см / Фото: swns

Мужчина находится под наблюдением после операции, но более подробные детали странного события не разглашаются из-за условий конфиденциальности пациента.

Манодж Чоудхари / Фото: swns

Медсестры отделения неотложной помощи регулярно наблюдают за пациентами, потерявшими предмет после того, как вставили его в задний проход. Согласно отчету Королевского колледжа хирургов, в период с 2010 по 2019 год больницы NHS удалили около 3500 предметов из анусов пациентов. Это были предметы от вибраторов до боевых артиллерийских снарядов.

Мотив обычно сексуальный и иногда криминальный. Другие предметы, извлеченные врачами из мужских ягодиц, варьируются от овощей, факелов до одного особо ужасающего примера – слизистого 38-сантиметрового угря.

Но в этом случае считается, что мужчина страдал редким психологическим заболеванием, известным как умышленное проглатывание постороннего тела (DFBI). Это компульсивное расстройство заставляет больных глотать предметы, такие как ключи, монеты или, во всяком случае, зеленую пластиковую бутылку немалого размера.

Напомним, в Англии кошка проглотила 5-сантиметровую иглу с нитью. Животное удалось спасти и даже не пришлось накладывать никаких швов.

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