"Враг начал подготовку к войне": начальник Генштаба Польши сделал тревожное заявление

Генерал Кукула о нарастающих угрозах со стороны РФ Фото иллюстративное

Начальник Генерального штаба Польского войска генерал Веслав Кукула заявил, что серия кибератак и возможных диверсий на территории страны может свидетельствовать о фазе подготовки к войне.

Об этом Веслав Кукула сказал в интервью Польскому радио.

«Противник начал период подготовки к войне. Он формирует здесь определенную среду, которая должна создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии против территории Польши», — подчеркнул Кукула и добавил, что государство владеет инструментами, позволяющими отвечать на угрозы разными способами.

Сравнение с 1939 и 1981 гг.

Во время разговора генерал также прокомментировал слова главы Пентагона Пита Гегсета, ранее заявившего о «моменте, подобном 1939 или 1981 году».

«Это очень точное сравнение, ведь все зависит от нашей позиции — сможем ли мы сдержать противника или наоборот — подтолкнем его к агрессии», — отметил Кукула.

По его словам, ситуация сейчас напоминает период перед возможным конфликтом, однако это также может стать холодной войной 2.0, если страны НАТО проявят решительность.

«Мы всегда находимся в определенном предвоенном периоде. Вопрос только в том, как мы им управляем — построим ли эффективную политику сдерживания, основанную на оборонных возможностях и позиции граждан», — сказал он.

Диверсия на железные дороги и киберугрозы

Комментируя случай повреждения железнодорожного пути в Мазовецком воеводстве, Кукула заявил, что инцидент может иметь признаки диверсии. По данным правительства, повреждение могло быть вызвано взрывным устройством.

«Все указывает на то, что это может быть диверсионная деятельность, но необходимо дождаться официальной позиции министерства внутренних дел», — подчеркнул он.

Польша готовится к ответу

Кукула подчеркнул, что Польша не является беззащитной.

«Мы можем отвечать симметрично или асимметрично. Есть широкий спектр вариантов, и вопрос только в решении по их применению», — заявил генерал.