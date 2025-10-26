Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко

Реклама

Санкции США против двух российских нефтяных компаний привели к заметному изменению внешнеполитического тона Кремля. Как только ограничительные меры вступили в силу, в Вашингтон отправился специальный представитель российского руководителя Путина Кирилл Дмитриев. Однако доступа в приемную Дональда Трампа ему не предоставили, поэтому свои комментарии он публично озвучил через американские СМИ.

Об этом написал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Враг начинает скулить. Санкции со стороны США практически мгновенно заставили кремль изменить риторику и внешнеполитическую тактику. Как только стало известно, что меры, направленные против двух российских нефтяных гигантов, вступили в действие, специальный представитель правителя РФ Кирилл Дмитриев вылетел в Вашингтон», — написал он.

Реклама

В своих выступлениях Дмитриев отметил прогресс в вопросах дипломатического урегулирования конфликта. Отчасти это совпадает с оценками международных обозревателей: США, по мнению журналистов, нанесли Кремлю первый серьезный экономический удар, вызвавший реакцию с российской стороны, подчеркнул Федоренко в своем сообщении.

В Москве сразу же начали восхвалять позицию Трампа — этой линии держался и сам Дмитриев, заявивший, что Трамп «избежал эскалации» и якобы «понял российскую позицию».

Неожиданно для многих, официальный представитель России также выразил одобрительные слова по Киеву: Дмитриев назвал «большим шагом» заявление президента Владимира Зеленского о возможности переговоров, касающихся линии фронта. По его словам, Россия, США и Украина «приближаются к дипломатическому решению», которое могло бы положить конец войне. Однако многие эксперты воспринимают эти заявления преимущественно как инструмент внешней политики, рассчитанный на международную аудиторию сигнал.

В то же время, внутренние месседжи Кремля значительно отличаются: российская пропаганда уверяет население, что санкции «нас не пугают», и параллельно делает громкие и запугивающие заявления — в частности, о подготовке испытаний крылатой ракеты «Буревестник» якобы с ядерной энергетической установкой. Такие угрозы адресованы как внутренней аудитории, так и зарубежным адресатам и носят характер демонстрации силы.

Реклама

Похоже, Кремль одновременно пытается играть на две стороны: угодить тем, кто восприимчив к комплиментам и запугать тех, кого хочет принудить к уступкам, отмечает военный.

Однако первый весомый экономический удар заставил российских дипломатов изменить вербальные подходы — и это дает определенные сдвиги в международной динамике.

Как отмечает автор сообщения, динамика изменений пока медленная, но положительная: Силы обороны и экономическое давление играют ключевую роль. Отсутствие значительных успехов на фронте и спадающая экономика заставляют военно-политическое руководство РФ пересматривать последствия затяжной войны, которая все больше вредит самой российской государственности.

«Глиняные ноги» этого режима уже дают знать о себе, — заключает автор, призывая продолжать давление по всем направлениям, «пока течение истории не смоет с лица земли террористическую империю».

Реклама

Напомним, посланец Путина Кирилл Дмитриев ранее был включен в команду переговорщиков с Трампом в феврале этого года вместе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Также отметим, что 49-летний Кирилл Дмитриев близок к главе Кремля Путину, поскольку женат на подруге Екатерине Тихоновой, младшей сестре диктатора.