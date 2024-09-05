Враг жалуется на атаку на Новороссийск безэкипажных морских дронов

Новороссийск атакован безэкипажными катерами. Российские власти обвинили в этой атаке вроде бы ВСУ.

"Идет отражение атаки", — заявил глава города Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось о предупреждающем сигнале "Внимание всем!", звучащем в регионе.

Мэр призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах. Также напомнил правила информационной безопасности – не снимать и не выкладывать фотографии и видеоролики, не рассказывать о работе специальных и оперативных служб.

Очевидцы заявили, что в городе звучала стрельба.

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Напомним, что ранее сообщалось, что РФ пытается скопировать украинские морские дроны.

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