Враг жалуется на атаку на Новороссийск безэкипажных морских дронов

Русских ждет тревожная ночь.
Новороссийск атакован безэкипажными катерами. Российские власти обвинили в этой атаке вроде бы ВСУ.
"Идет отражение атаки", — заявил глава города Андрей Кравченко.
Ранее сообщалось о предупреждающем сигнале "Внимание всем!", звучащем в регионе.
Мэр призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах. Также напомнил правила информационной безопасности – не снимать и не выкладывать фотографии и видеоролики, не рассказывать о работе специальных и оперативных служб.
Очевидцы заявили, что в городе звучала стрельба.
Напомним, что ранее сообщалось, что РФ пытается скопировать украинские морские дроны.
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