Мир на пороге Третьей мировой войны: Китай, Иран и КНДР готовы к бою – The Telegraph

Политики и эксперты во всем мире начали говорить о неизбежном глобальном "пожаре". Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что мы "на пороге Третьей мировой войны". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин готовится напасть на НАТО, что безусловно означает Третью мировую войну. Пропагандистка Кремля и главная редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война обязательно произойдет "в ближайшее время".

Об этом говорится в колонке The Telegraph.

Министр обороны Британии Грант Шеппс еще две недели назад утверждал, что мы перешли "от послевоенного мира к довоенному". Вскоре после этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что Великобритания "живет во все более опасные времена" и добавил, что в декабре набор в армию увеличился более чем вдвое на фоне нарастающих опасений о конфронтации с Москвой.

Заявление Сендарса вызывает наибольшее беспокойство, ведь начальник Генштаба Британии был чрезвычайно точным в своих прогнозах, не в последнюю очередь относительно начала и хода войны в Украине.

Публичный дискурс очень внезапно догнал то, о чем годами говорили историки и геостратеги, а именно то, что отход от однополярного мира неизбежен.

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Так, в 2017 году ученый Гарварду Грэм Эллисон написал научную работу: "Обречены на войну: могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?"

Аллисон утверждал, что в 20-м веке вытеснение одного гегемонского государства другим всегда включало конфликт.

В течение семи лет после публикации этой книги относительная сила Америки продолжала ослабевать, а нелиберальные государства – прежде всего Россия, Китай и Иран – перешли от расплывчатой ​​антизападной Антанты к крепкому альянсу.

"Что, если постепенный упадок Америки превратится в внезапное отступление? Что если Дональд Трамп, вероятный победитель ноябрьских президентских выборов, не будет поддерживать Украину и выйдет из НАТО", — говорится в материале.

Трамп утверждает, что "настоящая опасность" происходит от поддержки Украины: "Если вы хотите мира, перестаньте ввязываться в заграничные конфликты".

Трамп, как известно, непредсказуем. Он может, по утверждению бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, все-таки поддержать Украину. Но все, что он говорит, говорит об обратном. Кроме всеобщего изоляционизма, Трамп обвиняет Украину в ее эпизодической роли в его импичменте. О президенте России Владимире Путине он отзывается теплее, чем о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Путин, выглядевший побитым после провала своего первоначального вторжения, теперь считает, что ему нужно продержаться всего 10 месяцев (до выборов в США — ред.). Другие деспоты делают подобные выводы. От спонсируемого Ираном удара по американским войскам в Иордании до угроз Венесуэлы по Гайане. Вот как это выглядит, когда однополярный порядок распадается".

Перерастет ли общий беспорядок в Третью мировую войну

Очень может быть. Китай может вторгнуться в Тайвань, страну, которую США обязуются защищать. Президент КНР Си Цзиньпин пообещал воссоединение пять лет и дал понять американцам, что он действительно это имел в виду.

Война на Тайване поглотит все внимание Америки, давая Путину лучшую возможность свести счеты со странами Балтии, Польшей, Финляндией. Даже без войны на Тайване изоляционизм Трампа может оставить Европу незащищенной.

Поскольку нефтегазовые объекты России подвергаются нападению, уже расплачивающаяся страна-агрессор за то, что перевела более трети своей экономики на военное производство, останется без денег. Это пришлет собственный сигнал Си Цзиньпину.

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Третьим авторитарным союзником России является Иран, которому удалось построить самые современные военные беспилотники, несмотря на 30 лет экономической изоляции, что является еще одним доказательством того, что торговые санкции бесполезны, а для сдерживания нужна сила.

"Иран беден, его режим не популярен, но он сохраняет стабильное количество международных нарушителей спокойствия, включая ХАМАС, Хезболла и Хуситов. Избегание Третьей мировой войны означает сдерживание России, сдерживание Китая и, что не менее важно, урегулирование Ирана – или путем свержения аятолл (почетный) титул, который придают мусульманам-шиитам по решению народа, высший титул шиитского муджтахида — ред.), или путем отслоения их от их союзников. Время от времени атаковать, как это сделали США, не поможет".

Однако все зависит от желания тратить больше на оборону – в Британии и Европе.

"Если мы не перевооружимся, мы обрекаемся не просто на войну, но и на ее проигрыш", — говорится в The Telegraph.

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