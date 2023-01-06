"Враги нашего государства будут разбиты": на российскую авиабазу Энгельс привезли икону от "хлопка"

Руководство авиационной дивизии ВС РФ заявило, что с передачей иконы "враги нашего государства будут разбиты".

Русская православная церковь и Саратовская епархия передали икону Николая Чудотворца на авиабазу в Энгельс, надеясь, что "священное ПВО" спасет от "хлопка".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Местные попы и власть очень рады "доброму делу", которое они сделали для "защиты суверенитета Российской Федерации". Заместитель министра внутренних и внешних отношений Саратовской области Виталий Шустов назвал передачу иконы на аэродром "важным событием в общественной жизни нашего региона".

"Наши доблестные воины-авиаторы с начала специальной военной операции защищают суверенитет нашего могущественного государства и выполняют стратегические задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Эта икона будет способствовать поднятию боевого духа военнослужащих авиационной дивизии", — отметил российский чиновник.

Руководство авиационной дивизии ВС РФ поблагодарило Московский патриархат за "ценный подарок" и заявило, что с передачей иконы "враги нашего государства будут разбиты".

Взрывы на аэродроме "Энгельс": главное

Первая атака в Энгельсе произошла в понедельник, 5 декабря. Тогда на аэродроме были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, в результате удара по базе также погибли трое российских военных.

Через две недели в Энгельсе снова раздались взрывы. Тогда в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, в результате удара погибли трое российских военных, но техника якобы не пострадала. В то же время Александр Невзоров сообщал, что погибли 17 военных и были повреждены несколько истребителей.

29 декабря снова сообщали о взрывах на этом аэродроме. По информации пропагандистов, сработала российская система ПВО.

Бахмут в Сочельник: воин ВСУ вышел в прямой эфир

Читайте также: