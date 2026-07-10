"Враги России" и контузия: оккупант объяснил, почему угрожал Путину бунтом

Александр Лунин / © из соцсетей

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Россиянин, угрожавший бунтом против Кремля и требовавший встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, после административного задержания заявил, что его слова были следствием сотрясения мозга и влияния «врагов России».

Об этом сообщает The Moscow Times.

Участник войны против Украины Александр Лунин опубликовал новые видеообращения после того, как провёл 11 суток в спецприёмнике по делу о демонстрации экстремистской символики.

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В своих заявлениях он отказался от прежней риторики и объяснил это последствиями сотрясения мозга.

«Больше ошибок допускать нельзя, вы видите, как работают сотрудники ЦИПсо, ну и враги России», — заявил Лунин.

Он также добавил, что его предыдущие эмоциональные выступления были вызваны состоянием здоровья.

«Это у меня лихорадка, понимаете. Это сотрясение мозга, в голове шумит», — сказал россиянин, воевавший против украинцев.

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Как сообщалось ранее, в конце июня Лунин опубликовал видеообращение к Путину, в котором заявил, что российские военные во время войны в Украине подвергаются пыткам, вымогательствам и даже убийствам со стороны командиров за отказ выполнять, по его словам, «самоубийственные приказы» или отдавать деньги.

Он требовал личной встречи с президентом РФ и предупреждал, что в противном случае «армия направит свое оружие против Кремля». Впоследствии он уточнял, что не призывал к перевороту, а лишь хотел «донести правду» до российского руководства.

После этих заявлений силовики провели обыск в его доме, а 27 июня суд в Воронежской области назначил Лунину 11 суток административного ареста, признав его виновным в демонстрации экстремистской или нацистской символики.

После увольнения военнослужащий удалил со своих страниц в социальных сетях все обращения к Путину и посты о проблемах российских военных.

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В новом видео он дважды повторил, что ему «было страшно», а также заявил, что теперь его «почти на каждом шагу узнают».

Напомним, что в России всё чаще раздаются панические заявления о войне против Украины. Недовольны политикой «фюрера» Владимира Путина даже его сторонники-пропагандисты. Бывший заключённый и участник подразделения «Шторм Z» Даниил Туленков устроил настоящую истерику.

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