"Врата ада" угасают: что на самом деле произошло с огненным кратером в Туркменистане

«Врата ада» горят уже более 50 лет / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Реклама

В центре пустыни Каракумы в Туркменистане расположен кратер Дарваза — примерно 70 метров в ширину и 30 метров в глубину, на дне которого круглосуточно горят десятки языков пламени. Его часто называют «Врата ада», а самая распространенная версия происхождения связывает пожар с аварией во время советского бурения.

Об этом пишет ScienceBlog.

Реклама

Кратер должен был угаснуть через несколько недель

По самой известной версии, история Дарвазы началась в 1971 году, когда советские геологи искали природный газ в туркменской пустыне. Под буровой установкой провалилась земля, оборудование оказалось в подземной полости, а на поверхности образовался огромный кратер, из которого начал выходить газ.

Реклама

Чтобы предотвратить накопление токсичных испарений и возможное отравление людей, газ решили поджечь. Расчет был прост: метан выгорит, месторождение иссякнет — и огонь погаснет через несколько недель.

Но этого не вышло. Газ продолжал поступать из-под земли, и вместо временного контролируемого факела в пустыне возникло пламя, не прекращавшееся десятилетиями.

История происхождения оказалась не такой простой

Есть одна проблема: эту знаменитую историю практически невозможно полностью подтвердить документами. Советские записи об аварии не были широко обнародованы, а в самом Туркменистане нет доступного официального архивного описания события.

Поэтому даже дата появления кратера вызывает вопросы. 1971 остается самой популярной версией, однако туркменский геолог Анатолий Бушмакин предполагал, что обвал мог произойти ближе к началу 1980-х. Есть также версии, согласно которым подземная полость образовалась еще в 1960-х, а газ подожгли уже значительно позже.

Реклама

Так что историю о советских инженерах, якобы рассчитывавших на несколько недель горения, правильнее называть самой распространенной версией, а не установленным фактом.

Исследователь спустился прямо в огонь

В 2013 году канадский исследователь Джордж Курунис стал первым человеком, спустившимся на дно Дарвазы. Он использовал специальное термостойкое снаряжение и спустился примерно на 30 метров в кратер, где температура и концентрация газов создавали очень сложные условия.

Но целью экспедиции было не только увидеть огонь вблизи. Как рассказывал National Geographic Курунис, команда взяла образцы грунта со дна, чтобы проверить, способны ли там выживать микроорганизмы.

И они действительно обнаружили бактерии, которые могут существовать в такой экстремальной среде. Эти микроорганизмы-экстремофилы особенно заинтересовали ученых, ведь условия Дарвазы частично напоминают среду, которая теоретически может существовать на некоторых других планетах.

Реклама

«Врата ада» могут закрываться

Самая интересная часть истории связана уже не с прошлым, а с происходящим с кратером сейчас. Туркменские власти годами пытались уменьшить масштабы горения из-за потерь природного газа, экологических рисков и выбросов метана.

И сейчас, похоже, это начинает работать. Новые скважины у кратера отбирают газ до того, как он доходит до поверхности, из-за чего приток газа к пламени постепенно ослабевает.

Как сообщает правительство Туркменистана, с декабря 2024 года у кратера работают две новые скважины, а в феврале 2025 года завершили бурение еще одной. По данным спутникового мониторинга, интенсивность горения Дарвазы за период наблюдений уменьшилась более чем в три раза.

Еще в 2013 году зарево от кратера было видно за многие километры, тогда как теперь пламя можно заметить преимущественно вблизи самого объекта. То есть легендарные «Врата ада» действительно могут постепенно терять свою главную особенность — бесконечный огонь.

Почему огонь горел так долго

Секрет не в каком-то особом «вечном пламени». Кратер продолжал гореть, пока из-под земли поступал природный газ.

Именно поэтому решение не просто заливать кратер или накрывать его, а уменьшать приток газа под землей оказалось более перспективным. Если месторождение перестанет питать пламя, огонь в конце концов полностью погаснет.

И в этом есть ирония: авария, которая по самой известной версии должна была закончиться через несколько недель, превратилась в одну из самых известных рукотворных аномалий планеты — а теперь ее пытаются завершить не борьбой с пламенем, а постепенным перекрытием его источника.

Напомним, по гипотезам ученых, в будущем на Земле исчезнет богатая кислородом атмосфера, без которой невозможно горение таких кратеров, как Дарваза. Предполагалось, что это произойдет примерно через 2 млрд лет, когда интенсивность солнечного излучения увеличится и Земля сильно нагреется. Но новые моделирования предупреждают, что это может произойти гораздо раньше, а последствия будут катастрофическими для всех сложных живых организмов.

Новости партнеров