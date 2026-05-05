«Врата в ад» могут погаснуть: к каким последствиям это приведет

Ворота в ад. Фото: Flydime/Flickr/CC BY-SA 2.0

В Туркменистане фиксируют постепенное угасание известного газового кратера Дарваза, более известного как «Врата в ад». Огонь, который поддерживается природным метаном, пылает там уже более полувека, однако в последние годы его интенсивность заметно снизилась.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Кратер расположен в пустыне Каракумы и имеет примерно 70 метров в диаметре и более 20 метров в глубину. По самой распространенной версии, он возник в 1971 году после того, как советские геологи во время поисков нефти случайно наткнулись на подземную газовую полость. Чтобы предотвратить выброс токсичных газов, ее подожгли, рассчитывая на быстрое выгорание. Впрочем, пламя не погасло и продолжается по сей день.

По словам представительницы государственной энергетической компании «Туркменгаз» Ирины Лурьевой, в 2025 году интенсивность горения в кратере уменьшилась почти втрое. Отмечается, что данные об ослаблении пламени также подтверждаются независимыми спутниковыми наблюдениями британской компании Capterio, которая специализируется на мониторинге выбросов в нефтегазовой сфере.

Правительство Туркменистана связывает эти изменения с бурением двух скважин вблизи кратера в 2024 году, которые позволяют отбирать часть природного газа. В то же время аналитики Capterio считают, что снижение интенсивности могло начаться еще до этого, и окончательные причины процесса остаются неясными.

Несмотря на ослабление пламени, кратер продолжает выбрасывать значительные объемы метана. По данным некоммерческой организации Carbon Mapper, в течение 2022-2025 годов средний уровень выбросов составлял около 1300 килограммов в час. В октябре 2025 года этот показатель вырос до примерно 1960 килограммов в час.

Специалисты отмечают, что метан является одним из самых мощных парниковых газов и удерживает тепло в атмосфере значительно эффективнее углекислого газа. В то же время во время горения в кратере он превращается в CO₂, что считается менее вредным в краткосрочной перспективе. Поэтому полное угасание огня может привести к попаданию в атмосферу большего количества необработанного метана.

По оценкам, метан составляет около 11% мировых выбросов парниковых газов и является вторым по распространенности после углекислого газа. Именно поэтому вопрос дальнейшей судьбы кратера вызывает дискуссии среди экологов.

В то же время, как отмечает газета The New York Times, даже при нынешней динамике маловероятно, что «Врата в ад» полностью погаснут в ближайшем будущем.

