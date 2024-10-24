Враждебный акт КНДР: Боррель сделал громкое заявление о солдатах Ким Чен Ына в России

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что отправка войск КНДР в Россию будет считаться односторонним враждебным актом со стороны Северной Кореи.

Это заявление было опубликовано в четверг, 24 октября, на сайте Европейской службы внешних дел.

Главный дипломат Евросоюза отметил, что углубление военного сотрудничества и поставки оружия между КНДР и Россией грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

"ЕС настоятельно призывает КНДР прекратить оказывать поддержку незаконным военным усилиям России", — говорится в заявлении.

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Боррель также констатировал, что углубление военного сотрудничества России с КНДР свидетельствует, что Россия не заинтересована в мире, а наоборот "усиливает и отчаянно ищет какую-либо помощь для своей войны".

"Это событие [отправление солдат КНДР в РФ] еще раз иллюстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Главный дипломат Евросоюза назвал тревожным изменение позиции по денуклеаризации КНДР, высказанное министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что тем самым Россия отказывается от своих ключевых обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и отметил, что "КНДР не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием".

"Постоянная поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно связана безопасность Европы с безопасностью Индийско-Тихоокеанского региона. Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по ответам”, — подытожил свое заявление Жозеп Боррель.

Напомним, президент РФ Владимир Путин не опроверг информацию о пребывании солдат Северной Кореи на территории Российской Федерации.

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